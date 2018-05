Ediles no adscritos ex del PP piden a Ortiz (PRC) que lleve a Pleno las tres obras que tienen consenso

Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Astillero, Javier Fernández Soberón y Bella Gañan, ex integrantes del grupo municipal del PP, proponen al alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, llevar a un nuevo Pleno extraordinario las tres obras que son apoyadas por todos los miembros de la Corporación para que no se pierda la "importante" subvención con la que cuentan.

Según han señalado en un comunicado, estas tres obras son la construcción del campo de fútbol 7 en el Frajanas; el arreglo de las aceras de Ría de Solía y la modificación del vaso de la piscina exterior.

Así lo han hecho después de que en el Pleno extraordinario celebrado el pasado viernes toda la oposición, incluidos estos dos concejales, votara 'no' a la propuesta de inversiones planteada por el equipo de Gobierno (PRC) a ejecutar con cargo al superávit de 2017, haciendo que ésta quedase rechazada al gobernar los regionalistas en minoría.

Estos dos ediles han criticado el hecho de que, pese a que no había consenso sobre todas las actuaciones, el equipo de Gobierno las llevara al Pleno no cada una por separado sino en un "único paquete" que se votaba en bloque, algo que, a juicio de Fernández Soberón y Gañan constituye una "falta de responsabilidad" del alcalde que pone "en peligro importantes subvenciones" para los vecinos.

"Con el último Pleno, el alcalde ha intentado convertirse en víctima, cuando realmente él es el culpable, al no buscar el consenso, y al llevar obras sin proyectos, teniendo como consecuencia que Astillero pueda quedarse sin subvenciones", han aseverado.

Por eso, y dado que sí hay obras que cuentan con consenso, Gañan y Fernández Soberón proponen al alcalde llevar a un Pleno extraordinario las tres obras que "son apoyadas por todos los miembros de la Corporación".

"Bastante daño hace ya la prepotencia de este Alcalde, por lo que esperemos que en esta ocasión ceda y no prive a Astillero de subvenciones necesarias", han aseverado.