"Hemos saneado las cuentas del Ayuntamiento y estamos invirtiendo 700.000 euros en obras"

Joaquín Gómez acaba de cumplir cinco meses al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, un reto "ilusionante" que asumió "con responsabilidad" tras la salida de su compañero de partido, Pablo Zuloaga, a la Delegación del Gobierno. "La política municipal es apasionante, el contacto directo con los vecinos me encanta", afirma con entusiasmo este veterano militante socialista sobre su nuevo rol.

Después de sanear las cuentas, de haber reducido la deuda del Ayuntamiento de 3,4 millones a 400.000 euros, el Consistorio tiene entre manos un reguero de obras y actuaciones que suman en total una inversión de 700.000 euros y que permitirán llevar a cabo un plan de asfaltado municipal, los aparcamientos del frente ferroviario o la remodelación del edificio de Rada, entre otras muchas medidas.

En la transición tras la marcha de Pablo Zuloaga se produjo un cierto ruido sobre la posibilidad de la ruptura del equipo de Gobierno. ¿Goza de buena salud el pacto?

Creo que fue más un ruido mediático que real. En ningún momento hubo ningún tipo de problema, fueron más los medios de comunicación. Dentro del equipo de Gobierno ha habido conversaciones de todo tipo y hubo un apoyo de todos hacia mi persona.

Pero también hubo unas declaraciones de una de los integrantes del equipo de Gobierno reclamando nuevas exigencias y poniendo en duda la continuidad de ese pacto.

No. Sobre el mismo pacto que habíamos alcanzado tres años antes se plantearon tres o cuatro cuestiones, más que exigencias, que estaban en la hoja de ruta del equipo de Gobierno y que no había problemas en asumirlas porque todos estamos en la misma línea de trabajo.

En estas fechas la mayoría de ayuntamientos se encuentran diseñando y tramitando el presupuesto de 2019. ¿En qué punto se encuentra el de Santa Cruz de Bezana y cuáles son sus previsiones?

Paradójicamente cuando otros años hemos sido de los primeros ayuntamientos que hemos aprobado el presupuesto, este año no hemos podido hacerlo así. Hace casi dos meses la interventora que teníamos pidió el traslado a un ayuntamiento del País Vasco, porque ella era de allí, y como la Administración tiene estas cosas, nos hemos encontrado sin interventor o interventora. Hemos tenido que nombrar en funciones a uno de la casa para realizar las funciones más básicas, como el pago de nóminas, facturas y poco más, porque no puede hacer informes y, lógicamente, tampoco un presupuesto.

Desde hace una semana tenemos ya una nueva interventora y ya está trabajando junto al equipo de Gobierno en realizar el presupuesto. Esperamos que en un plazo de quince días esté efectuado y lo podamos llevar a un pleno extraordinario este mismo mes de diciembre.

¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

Cuando este equipo de Gobierno llegó en julio de 2015, el Ayuntamiento tenía una deuda de 3,4 millones de euros, que para un presupuesto como el de Bezana, que es de poco más de 9,5 millones, era un déficit muy importante. Este equipo de Gobierno se planteó como objetivo sanear las cuentas del municipio y año tras año hemos ido amortizando los créditos que tenía el Ayuntamiento con diferentes entidades bancarias. Además, en algún momento hemos procedido a hacer una amortización de capital extraordinaria, la última hace apenas un mes. Así, de los 3,4 millones de euros hemos reducido la deuda a 400.000 euros. Es decir, tenemos unas cuentas absolutamente saneadas y ahora esperamos que cuando finalice el mandato esté en déficit cero.

De aquí a que acabe la legislatura, ¿qué otros objetivos que tiene el municipio y el Ayuntamiento?

Gracias a ese saneamiento que hemos ido haciendo paulatinamente de las cuentas hemos podido acometer determinadas obras por un importe de 700.000 euros que se están ejecutando en este momento. Obras como la compra de dos coches de la Policía Local, porque los que teníamos eran muy antiguos y estaban permanentemente en los talleres; una campaña de asfaltado que vamos a firmar el contrato estos días con 108.000 euros; la reparación de las cubiertas del polideportivo de Bezana y la que se está terminando en el de Soto de la Marina; los aparcamiento del frente ferroviario, que la parte sur ya se ha efectuado y ya hemos adjudicado la parte norte. También una pista polideportiva en San Cifrián y el acondicionamiento de una senda peatonal y ciclista en el arroyo de Liencres.

Igualmente, estamos ejecutando, de acuerdo a una subvención del Gobierno de Cantabria, las gradas del campo de fútbol de Soto de la Marina y estamos haciendo una renovación integral de edificio de Rada, que tenía que haber sido municipal hace 20 años, pero que nadie se había preocupado de ello. Cuando llegamos, lo llevamos al Juzgado y en seis meses pasó a ser de titularidad municipal. Eso nos ha permitido hacer una obra de renovación integral donde va a estar la Escuela Oficial de Idiomas, la Agencia de Desarrollo Local, aulas para hacer cursos de formación en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo y luego una planta para dedicarla a nuestros universitarios y estudiantes, sobre todo en época de exámenes, ya que tienen un gran problema de espacio.

Y luego, en la parte del taller de este edificio hemos previsto y le hemos presupuesto a la Consejería de Industria hacer cinco naves nido, una de ellas dedicada al Ayuntamiento y las otras a disposición de la propia Consejería. Otro proyecto que estamos conversaciones con MARE y que tiene todos los permisos previstos es hacer un punto limpio de 18.000 metros, que incluso prevé una planta de compostaje, la primera de toda la región.

Acaba de concluir la ronda de Concejos Abiertos por todos los pueblos del municipio. ¿Qué conclusiones ha sacado? ¿Cómo han ido esos encuentros con los vecinos?

Cuando llegamos en 2015, como un ejercicio de transparencia y sobre todo de contacto con los vecinos, pusimos en marcha una ronda de Concejos Vecinales cada seis meses. Los hemos venido desarrollando con regularidad, pero este año debido a la renovación de la propia Alcaldía y a la entrada de dos nuevos concejales solo hemos pedido celebrar una. La verdad es que es muy satisfactorio el poder explicar a tus vecinos directamente y escuchar de su propia boca cuáles son sus necesidades y los problemas que tienen. De todo ello tomamos nota y lo que se puede hacer, lo solucionamos de la forma más rápida posible, aunque lógicamente no todo lo que piden los vecinos se puede llevar a cabo.

Recientemente han celebrado en el Ayuntamiento una reunión con cerca de 80 familias que viven en Mompía y que atraviesan una situación de incertidumbre debido al cambio de titularidad del edificio en el que residen. ¿Confía en que haya final feliz?

Yo concretamente es la tercera asamblea que tengo con los vecinos. Son 74 familias, inquilinos que pagan mes tras mes su alquiler a una empresa que se dedicaba al arrendamiento del edificio y en el mes de julio se ha producido la ejecución hipotecaria por la SAREB, que se ha quedado en propiedad el bloque entero. Los vecinos están muy preocupados por saber qué va a pasar con sus contratos y hemos conseguido la semana pasada hacer una asamblea en la que ha estado presente el consejero de Obras Públicas y dos directivos de la SAREB, que han venido expresamente a la reunión para decirles de primera cuál era su idea y, sobre todo, tranquilizar a los vecinos.

La SAREB lo primero que tiene que hacer es clarificar la relación contractual con la empresa de alquiler y en el momento que lo determine un juzgado, proceder a suscribir directamente los contratos con los vecinos en las mismas condiciones que están actualmente. Creo que la asamblea fue muy clarificadora, los vecinos salieron bastante esperanzados y el Ayuntamiento, conmigo a la cabeza, lo que va a hacer es velar porque eso sea así y porque haya un final feliz para todos ellos.

¿Encabezará la lista de su partido en las próximas elecciones?

Es una pregunta que me han hecho en repetidas veces. En principio, el partido tiene unos tiempos marcados y es de enero a marzo cuando toca la renovación de las listas municipales. Yo, aunque no soy muy futbolero, soy como el Cholo Simeone, voy partido a partido y día a día. Estoy centrado en trabajar por los vecinos de Santa Cruz de Bezana y cuando llegue el momento nos reuniremos los compañeros y buscaremos el candidato más idóneo para los próximos cuatro años.

Pero a usted le haría ilusión, imagino.

Eso es algo que no me he planteado. La verdad es que tampoco me planteé nunca ser alcalde de Bezana, lo he asumido porque nunca me han dado miedo los retos y en este caso había que asumirlo. Me encanta la política municipal, me encanta el contacto con los vecinos; en este despacho recibo a todos los que quieren hablar con el alcalde. Para mí, la política municipal es apasionante, pero ahora estoy centrado en terminar la legislatura y a partir de ese momento veremos a ver qué ocurre.

¿A qué achaca la pérdida de casi medio millón de votos del PSOE en las elecciones andaluzas?

No me cabe duda de que mi partido habrá cometido errores, llevan gobernando casi 40 años en Andalucía. Es cierto que el PSOE ha perdido una cantidad importante de votos, pero también el PP estando en la oposición, con mucho menos desgaste. Los dos grandes partidos han perdido muchísimo apoyo y creo que se debe a la irrupción de nuevos partidos que, lógicamente, no tienen el desgaste de tener que gobernar y de cometer a veces errores. Es muy fácil echarle la culpa a los ciudadanos que se quedan en casa, pero si eso es así es porque se hartan de las políticas de un partido y de otro. Lo que hay que hacer es esforzarse en gobernar mejor, en cometer menos errores e intentar que la gente confíe en las políticas que se hacen. No pasa nada porque en un momento dado se pierdan las elecciones, hay que seguir trabajando para recuperar la confianza perdida.

¿Cómo puede influir el resultado de esos comicios tanto a nivel nacional como en Cantabria?

Creo que las elecciones andaluzas no van a tener influencia ninguna en Cantabria. Aquí dependerá de los candidatos que presentemos y de su frescura, aunque hay alguno otro que lleva 40 años presentándose. Andalucía ha votado lo que creía conveniente y el efecto que puede tener aquí es mínimo.

¿Le preocupa que pueda entrar la extrema derecha en el Parlamento cántabro?

Las encuestas que pronosticaban los resultados han fallado estrepitosamente, todas, incluida la del CIS, que más alejada de la realidad no ha podido estar. Si vemos las elecciones andaluzas, últimamente el PP tenía un discurso muy próximo al de la extrema derecha. Es una mala noticia que entren en cualquier parlamento, pero lo que ocurre es un fiel reflejo de la sociedad, y no porque en Andalucía haya 12 diputados de VOX, lo que a mí me preocupa es que hay 400.000 andaluces que no son de extrema derecha pero que han confiado en su proyecto. Creo que es más que nada un voto de castigo, más que un voto de convencimiento de extrema derecha.

¿Es optimista respecto a las expectativas electorales del PSOE en Cantabria?

Totalmente. Llevo militando en mi partido treinta y tantos años, he sido uno de los militantes activos por cambiar las cosas porque creo que no se han hecho bien durante muchos años y ahora tenemos una oportunidad. Se han cometido muchos errores, entre otros, hacer presidente al actual cuando teníamos 13 diputados y él siete. Todo eso ha supuesto una deriva. Hemos bajado de 17 diputados a tener en estos momentos cinco, y si no hubiéramos hecho nada por remediarlo, seríamos un partido irrelevante cuando el Partido Socialista ha encabezado en este país todas las renovaciones en sanidad, en educación, en servicios sociales, en igualdad…

En Cantabria nos habíamos convertido en un partido, prácticamente, muletilla del que está gobernando. Teníamos que dar un golpe en la mesa y decir “hasta aquí hemos llegado” y, realmente, si tenemos que gobernar en coalición, gobernemos pero con fuerza, no para que nos presten unos consejeros para colocar a determinada gente. Ahora, las expectativas y la ilusión que yo he visto en estos meses en los compañeros creo que nos va a propiciar que el resultado sea realmente muy interesante.