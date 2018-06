Pablo Zuloaga deja la Alcaldía de Bezana con el objetivo de conseguir "un futuro mejor para Cantabria"

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Pablo Zuloaga ha renunciado este miércoles de forma oficial a la alcaldía de Santa Cruz de Bezana. El Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha dado cuenta de su cese, provocado por la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y su nuevo papel como delegado del Gobierno.

"A partir de hoy seguiré trabajando por Santa Cruz de Bezana desde otro ámbito y seguiré siendo vuestro vecino. Nos seguiremos encontrando por las calles donde os seguiré escuchando y nos seguiremos viendo con el mismo afecto y cordialidad de siempre", ha dicho Zuloaga leyendo ante los concejales de la Corporación y el público que se ha acercado hasta el Consistorio una carta de despedida dirigida especialmente a sus vecinos.

Su salida, con la que previsiblemente ganará visibilidad mediática y tiempo para dedicarse al partido y preparar su candidatura a la Presidencia de Cantabria como cabeza de lista del PSOE, también ha desencadenado la marcha de la hasta ahora concejala de Festejos y Desarrollo Local, Raquel Saiz.

El pleno también ha dado cuenta de su renuncia, aunque para sorpresa de sus compañeros, Saiz no ha hecho acto de presencia, lo que deja claro que su dimisión no es tanto por "motivos personales", como oficialmente se ha esgrimido, sino por su deseo de haber sido la nueva regidora municipal -fue la número 2 en la lista-, cargo para el cual la Agrupación Socialista de Bezana ha postulado por unanimidad a Joaquín Gómez, quien en esta legislatura ha desempeñado la labor de portavoz de su grupo en el Ayuntamiento.

Precisamente, la concejala de Economía y Cultura y líder de ADVI (Agrupación De Vecinos Independientes), Milagros Bárcena, ha garantizado públicamente la continuidad del cuatripartido en el equipo de Gobierno, cerrando las puertas a una hipotética alianza con PP y Ciudadanos. Según ha asegurado, ella ha sido "la primera sorprendida" al haber leído en la prensa esta posibilidad. "He sido operada la semana pasada y he estado convaleciente, y al llegar a casa me he encontrado con esta noticia sin haber hablado absolutamente con ningún periodista", ha relatado.

En este sentido, Bárcena ha asegurado que es "incierto" que ADVI haya negociado con PP y Cs para desalojar al PSOE de la Alcaldía, si bien ha reconocido que los populares le propusieron tejer un pacto que su formación rechazó "desde el minuto cero". "Por supuesto que vamos a apoyar a Joaquín Gómez", ha subrayado. No obstante, ha dado "un tirón de orejas" a Zuloaga por no haber convocado hasta ayer martes una reunión del equipo de Gobierno para acabar con esas especulaciones y ha reclamado "respeto" para su partido.

"Un honor"

En su despedida como alcalde, Zuloaga ha agradecido a los vecinos las palabras de "ánimo, aportaciones y sugerencias", pero también las "críticas" y el haber compartido sus "inquietudes" en los concejales vecinales y espacios públicos. "Escucharos me ha hecho crecer como persona, y también nos ha fortalecido como equipo de gobierno", ha destacado.

En esta línea, el también secretario general del PSOE ha incidido en la responsabilidad de los políticos de "escuchar a los ciudadanos en sus reivindicaciones para tomar las decisiones más justas y necesarias" y ha manifestado su "agradecimiento personal" a sus compañeros de gobierno, "cuyo espíritu de servicio es una garantía de continuidad de los proyectos iniciados".

"Ser alcalde de Santa Cruz de Bezana ha sido para mí un honor. He trabajado junto a vosotros con responsabilidad, transparencia, honradez, respeto y honestidad, siendo conciliador y tolerante", ha resaltado.

"Las instituciones quedan y las personas pasamos. Nadie es imprescindible y todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. Creo en la palabra dada, y en hacer lo que se dice que se va a hacer", ha añadido. Para terminar, el socialista ha aseverado que "no escatimaré esfuerzos por conseguir un mejor futuro para Cantabria y para Santa Cruz de Bezana".

Al concluir su intervención, Zuloaga ha abandonado el Salón de Plenos y ha tomado la palabra el primer teniente de alcalde y concejal de Educación, el regionalista Manuel Pérez, quien ocupará el puesto de alcalde en funciones hasta que el próximo 4 de julio se celebre el nuevo pleno de investidura y tomen posesión los dos nuevos ediles, Jesús Vélez y Nuria Cardenal.

Por su parte, Pérez ha agradecido tanto al alcalde como a la exedil de Festejos y Desarrollo Local su trabajo y ha garantizado que el equipo de Gobierno "va a seguir trabajando por el pueblo".