Martín y Calvo acompañarán a Mazón y Abálos en la reunión para cerrar el pacto PRC-PSOE

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria en funciones, Francisco Martín (PRC), y la vicepresidenta del Gobierno de España, también en funciones, Carmen Calvo, acompañarán al diputado nacional regionalista, José María Mazón, y al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en la reunión en la que se firmará el documento con los compromisos del Estado en la Comunidad, y que servirá de base para reeditar el pacto de gobierno en la región.

Así lo ha anunciado este lunes, a preguntas de los periodistas durante la celebración de la Virgen del Mar, el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, extremo que han confirmado después desde ambos partidos a Europa Press.

El regionalista ha detallado también que la llamada del pasado viernes del jefe del Ejecutivo central y de los socialistas, Pedro Sánchez, duró "casi tres cuartos de hora", y ha apuntado que en esa conversación le transmitió su deseo de que siga la "buena relación" entre ambos y se firme el pacto de gobierno en la Comunidad. Un acuerdo que los regionalistas supeditan al cumplimiento de las deudas de Estado.

"Y en esas estamos", ha manifestado Revilla, que espera que haya "sentido común" -en Madrid y en Cantabria- para que la negociación que está ahora "en el comienzo" llegue a un "buen final". "No hay que ponerse nerviosos. Estas cosas hay que hacerlas bien", ha recomendado al respecto.

Según ha detallado, la negociación abierta entre ambos partidos está ahora en la fase de que haya una respuesta, de Ábalos a Mazón, para fijar la reunión PRC-PSOE, --prevista en un principio este martes en Madrid pero que está aún, hoy lunes, sin confirmar--, para concretar y plasmar en ella los compromisos "irrenunciables" para la Comunidad.

Así, el objetivo del encuentro es rubricar las reivindicaciones de los regionalistas al Gobierno central: el pago pendiente de las obras de remodelación del Hospital Valdecilla; que "empiecen" las obras de los tramos entre Palencia y Reinosa dentro de la conexión ferroviaria con Madrid -está a punto de adjudicarse la duplicación de la vía entre Santander y Reinosa-; la licitación del estudio informativo del tren hacia Bilbao; y el apartadero para el polígono industrial de La Pasiega, dependiente de Adif y Fomento.

"Esperemos que haya una respuesta en esa reunión", ha deseado Revilla, que ha recordado que el cumplimiento de estos planteamientos serviría también en el caso de que el voto de Mazón en el Congreso de los Diputados sea "útil" de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente. El regionalista ha precisado en este sentido que tras obtener escaño en la Cámara Baja y ganar las elecciones en Cantabria el PRC no quiere "promesas de ir y venir", sino su "cumplimiento".

"En esta última legislatura yo quiero dejar en Cantabria amarrados temas que no me quiero retirar de la política sin que estén en marcha, acabados o empezados. Porque ¡ya está bien!", ha expresado Revilla, que espera después quedarse "tranquilo" y poder "pasear por Cantabria" y que la gente le reconozca que "hemos conseguido cosas gracias a la dedicación de mucha gente y a la mía en particular".

Al hilo, ha reiterado que para él "lo más importante" es que haya gobernabilidad en la región, algo que siempre ha ocurrido cuando él ha estado en el Ejecutivo (dos legislaturas de vicepresidente con el PP y tres más de presidente con el PSOE), y a pesar de que en la pasada "me lo intentaron torpedear", ha comentado en alusión a la repercusión que el relevo en la dirección del PSC tuvo en el Gobierno.

"No lo vamos a estropear a última hora", ha deseado Miguel Ángel Revilla, que confía en que las negociaciones entre el PSOE y el PRC lleguen a un "buen final".

A LA ESPERA DEL DOCUMENTO

Por su parte, la secretaria de Organización de los regionalistas y consejera de Presidencia y Justicia en funciones, Paula Fernández, ha indicado que en el partido siguen a la espera de tener firmado el documento con los compromisos para seguir reuniéndose con los socialistas.

Así, si se rubrica el martes, de manera "inmediata" seguirán las conversaciones y reuniones con el PSOE, ha señalado, también al ser cuestionada por los medios en la celebración de la Virgen del Mar.