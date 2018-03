PP insta al Gobierno a que deje de "marear la perdiz" y "se ponga a trabajar" en el proyecto de La Pasiega

El PP ha pedido al Gobierno regional (PRC-PSOE) que deje de "marear la perdiz" con el proyecto del polígono del Llano de La Pasiega y "se ponga a trabajar", ya que la iniciativa está "igual que el primer día" y "no son las demás administraciones las que tienen que hacer el trabajo".

Así lo ha manifestado el diputado 'popular' Íñigo Fernández este jueves en una rueda de prensa en la que ha recalcado que el Gobierno es el "responsable" de que la iniciativa esté "atascada" y si "no hace nada, difícilmente lo van a hacer los demás".

Fernández ha dicho también que al Ejecutivo sólo le interesa "generar polémicas" y crear "una cortina de humo" porque "ni se ha tomado en serio, ni ha empezado a trabajar, ni está impulsando, ni está gestionando" la construcción del polígono. "La legislatura se consume y el proyecto no avanza", ha recalcado.

"No vamos a permitir que el año que queda se vaya como se ha ido el año y medio anterior", ha comentado recordando que este "gran proyecto" se dio a conocer en octubre de 2016 y que el Gobierno no acaba de "ponerse en serio", por lo que se ha avanzado "muy poco".

Por ello, el PP hará un seguimiento "muy exhaustivo" de la actuación del Gobierno y, si el proyecto es trascendental "como se dice", le exigirá que "se ponga a trabajar" para que no quede "empantanado" cuando termine la legislatura. "No puede ser que pasen los años y digan que no se les ha ayudado", ha argumentado el diputado.

Además, ha recordado que, como ya ha anunciado el PP, se va a exigir en cada periodo de sesiones la comparecencia del consejero de Industria para que explique qué pasos ha ido dando.

También ha hecho hincapié en que el Ejecutivo "es el único que no está haciendo su trabajo" y "si no da ningún paso, difícilmente se va a hacer realidad el proyecto", pero que "no podrá reprochar que no se le ha apoyado", ha apuntado haciendo referencia al Parlamento de Cantabria, al Ayuntamiento de Piélagos y al Ministerio de Fomento, que ha constituido una Mesa de Trabajo para abordar la actuación.

Sobre la petición de ayuda a las administraciones, Fernández ha dicho que el Gobierno "no tiene clara la hoja de ruta y pretende que se la hagan los demás". Además, ha remarcado que "culpar a los demás si no se lo hacen porque no es su competencia" es la "marca de la casa".

En este sentido ha reiterado que, si el Gobierno está decidido a desarrollar el polígono del Llano de la Pasiega, el Ministerio de Fomento va a colaborar "en todo lo que sea su competencia", pero que "cada palo tiene que aguantar su vela, y la vela del Gobierno de Cantabria es promover este proyecto, gestionarlo, trabajar en él y desarrollarlo".

Sin embargo, en el caso de otras administraciones, como Fomento, impulsar éste y otros polígonos en el resto de España está fuera de sus competencias, ha finalizado.