AECOC reclama un Gobierno "estable y que acierte" ante el riesgo "medio alto" de España de "japonizarse"

Campo ha realizado estas reflexiones en el acto de inauguración de la 34ª edición del Congreso AECOC de Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y que reúne a más de 1.000 directivos de compañías nacionales y multinacionales.

En el evento, que se celebra bajo el lema "Marca el Compás", se analizarán durante dos días las tendencias de un sector que aporta más del 20% del PIB nacional y que emplea a más de 4,5 millones de personas.

Javier Campo ha indicado que la economía española va de "más a menos" y está disminuyendo la confianza del consumidor, de manera que estima que el consumo crecerá en 2020 un 1,3% y, si se mantiene la actual tendencia, cree que ello tendrá incidencia en las ventas.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD

El responsable de AECOC ha afirmado que España está perdiendo competitividad y, por ello, cree que se deben acometer reformas estructurales y evitar medidas "cortoplacistas", como el incremento del gasto público, subida de impuestos o de salarios, que son "atajos".

El responsable de AECOC ha indicado que para evitar el riesgo de "japonización" --crecimientos por debajo del 1% durante un periodo largo-- de los países de Sur, entre ellos, España, hay que adoptar medidas porque "el tiempo se nos echa encima".

En este sentido, ha reclamado un Gobierno "estable y que, además acierte", y ha asegurado que, sea cual sea el resultado electoral el 10 de noviembre, los partidos políticos deberán hacer "dos cosas": o bien empiezan a pactar y "cambian su dinámica" para buscar "puntos de encuentro" y alcanzar coaliciones que permitan gobernar o, si no, impulsar una reforma de la Ley electoral con mecanismos para conformar "mayorías parlamentarias de una manera más sencilla".

Por otra parte, se ha mostrado contrario a la subida de impuestos que, a su juicio, es lo "contrario de lo que demanda el ciclo económico", y ha rechazado subidas salariales "transversales", sin tener en cuenta la actividad de las empresas que pueden "perturbar" la creación de empleo. En este sentido, ha reclamado un gran "pacto social" para que los salarios se incrementen en función de la productividad.

Asimismo, ha señalado que no se puede pensar en un sistema de pensiones sostenible, "si no se retrasa la edad de jubilación", y ha reclamado flexibilizar el mercado laboral, pero no para "hacerlo más precario". Por otra parte, ha rechazado que existan 17 legislaciones en determinadas materias y cree que supone un "disparate" que afecta a la competitividad de las empresas.

