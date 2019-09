Casado respalda al PP vasco y la foralidad, pero le recuerda que con la coalición España Suma habría sacado diputados

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respaldado el proyecto del partido en Euskadi sin fisuras: "El PP no tiene razón de ser sin el PP vasco". Y en esta línea, ha dado por "superado" el debate en torno a la foralidad porque ha dicho que es "plenamente constitucional". Las palabras de Casado han sido un bálsamo para la cúpula del PP vasco, muy enojada con las críticas de la portavoz parlamentaria de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, quien rechazó el foralismo del PP en Euskadi y le acusó de "tibieza" con el nacionalismo. Casado ha clausurado la convención montada por el PP vasco para resetearse, buscar un nuevo empuje ante los últimos desastres electorales y marcar un perfil propio en Euskadi. En las pasadas generales ni siquiera consiguió sacar un diputado en la comunidad autónoma vasca.

Casado no se ha referido en ningún momento a las declaraciones de Álvarez de Toledo, pero no ha hecho falta ya que su declaración de intenciones al comienzo de su discurso fue contundente. "Yo soy también del PP vasco, si no fuera por vosotros yo no estaría en política ni mucho menos sería presidente del partido. El PP no tiene explicación ni razón de ser sin el PP vasco". Con esta reivindicación, ha defendido que en el conjunto del PP "la música suena igual y cuando a algún solista se le escapa una nota siempre hay un piano para intentar taparla".

Tras glosar la figura de Alfonso Alonso, el presidente de los populares vascos, Casado alabó el sacrificio, el sufrimiento y el trabajo desarrollado por el partido en Euskadi para "defender la libertad". "Cuando me preguntan que qué sentido tiene el PP sin ETA en Euskadi yo respondo que ya no existe ETA porque existe el PP".



Con relación a la cuestionada foralidad vasca, reconoció que es "fácil criticar" desde fuera de Euskadi, pero que es plenamente constitucional. "Ya sé que algunos dicen que el Cupo y el Concierto son la gasolina del autogobierno. El problema es el uso que el nacionalismo hace de ellos".

España Suma no cuaja en Euskadi

A pesar del encendido respaldo de Casado hacia Alonso y al partido en Euskadi, sí dejó un aviso para navegantes. Fue en relación con la coalición España Suma que Génova empuja con entusiamo y que en Euskadi no cuaja. "Con esa coalición, el PP habría sacado algún diputado en el País Vasco en las últimas elecciones generales. Donde es útil la suma es donde Vox y Ciudadanos no obtienen escaño. Tengo claro quienes son nuestros adversarios y quieres deberían ser nuestros aliados. Tenemos que dar un mensaje de generosidad, aunque lo intenten pervertir".



"Hay que unir para ganar, hay que ganar para gobernar y hay que gobernar para unir. O nos unimos los que tenemos las mismas ideas para España para ganar las elecciones o no gobernaremos. Y si no gobernamos no podremos coser todas las fracturas que vuelve a causar la izquierda", ha indicado el líder de los populares.

Sin embargo, en el PP vasco esta posible coalición se observa con enorme recelo, consciente de que podría ser la tumba del partido en Euskadi dado el enorme rechazo que provocan tanto Ciudadanos como Vox en la comunidad.

La intervención de Casado ha estado precedida por la del líder del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, quien tampoco se ha referido directamente a las críticas de Álvarez de Toledo y ha preferido dar una larga cambiada. "Nuestro presidente es un tipo estupendo que tenemos que llevar a la Moncloa y no tenemos tiempo para tonterías", ha zanjado.