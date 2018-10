La Ertzaintza alerta de un nuevo método de robo en viviendas mediante la excusa de una supuesta carta certificada

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, este modo de actuar ya se detectó durante el verano en varios puntos de Bizkaia y este jueves se dio un nuevo caso en un domicilio de la localidad de Ermua.

Así, el autor o autores del delito tocan el timbre del portero automático a la víctima y le dicen que baje al portal para recoger una carta certificada. En el momento en el que la persona baja al portal y busca al supuesto comunicante, los ladrones aprovechan para acceder a la vivienda por el método de la tarjeta o 'resbalón'.

Por ello, se aconseja a la ciudadanía que si les llaman para recoger algo en el portal no bajen a no ser que sea un asunto previamente conocido y, en caso de bajar, no se olviden de cerrar la puerta dando varias vueltas a la llave.

Sobre el caso producido este jueves en Ermua, similar a otros tres ocurridos en verano en Santurtzi, Sestao y Getxo, ocurrió al mediodía cuando un hombre tocó el timbre de un portero automático e informó a la persona de la casa que tenía una carta certificada y que bajara al portal a recogerla porque el comunicante tenía el coche mal aparcado. Al preguntarle por su identidad, el individuo contestó "municipal".

Ante esto, el residente del inmueble bajó al portal donde comprobó que no había nadie. En ese momento, se percató que algo raro sucedía y al subir a su casa un vecino le comentó que había visto a tres desconocidos en las escaleras que fueron, presuntamente, quienes en un lapso muy corto de tiempo accedieron a la vivienda para sustraer rápidamente lo que tuviera a la vista.