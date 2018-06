Homenaje por segundo año consecutivo al asesino de Buesa y su escolta en las fiestas de San Juan de Vitoria

Por segundo año consecutivo, el asesino condenado del que fuera vicelehendakari, diputado general de Álava y líder de los socialistas alaveses y vascos Fernando Buesa y de su escolta, el agente de la Ertzaintza, Jorge Díez Elorza, será homenajeado en las fiestas de San Juan del barrio de Judizmendi, en Vitoria. El pasado año tanto Covite como la Fundación Buesa protestaron por la exhibición en el recinto festivo de una fotografía a gran tamaño de Diego Ugarte -junto con la de otros presos de ETA- y este año se han programado nuevos actos en su honor.

En el programa de fiestas, se destaca que el "compromiso" de Ugarte se forjó de muy joven y que no se limitó al barrio, ya que fue un "internacionalista". Asegura que su empleo como filólogo inglés no le apartó de la "lucha" aunque en 2000 tuvo que huir. Lo que no se menciona es que su fuga fue motivada por su participación en el doble asesinato de Buesa y Díez Elorza. Su biografía se completa con la detención de 2004 -no se explican los motivos- y su periplo por cárceles de Bélgica y España, pese a lo cual no ha perdido la "pasión" por la "lucha". Las fiestas también homenajean a otros dos reclusos, Xabi Agirre y Roberto Lebrero.