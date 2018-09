Loza dice que habrá "pronto" más acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco por parte del Estado español

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha manifestado que habrá "pronto" próximos acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco por parte del Estado español. Asimismo, ha destacado que "poco a poco" la izquierda abertzale es consciente de que no es "positivo" hacer homenajes públicos a presos de ETA, cuestión que "ha disminuido de manera importante" en las últimas fechas.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Loza se ha referido también al homenaje a las víctimas de ETA que se celebrará el próximo 1 de octubre en Madrid --"por motivos básicamente logísticos"-- con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macrom.

Tras señalar que la cita no se ha podido celebrar en Vitoria, pese a que la idea inicial era que la entrega por parte de Francia de los documentos requisados a ETA pasaran al Centro Memorial de Víctimas, ha reconocido que las obras de la instalación no están finalizadas "y por eso se descartó". En esta línea, ha anunciado que. pese a que "no es fácil dar una fecha de apertura del centro", se han puesto como objetivo que sea en verano de 2019.

"Quizá el lugar sea lo menos importante. Lo más importante es el reconocimiento a Francia por su labor de ayuda y colaboración en la lucha contra el terrorismo y el hacer un homenaje conjunto a las víctimas del terrorismo", ha incidido.

Cuestionado por los homenajes a presos de ETA, uno de los cuales fue denunciado este verano ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la Delegación del Gobierno, Loza ha señalado que se trató de un caso "flagrante", pero ha valorado que "han disminuido de manera importante este tipo de sucesos".

"Lo que hemos hecho es una labor preventiva no tanto para las acogidas a los presos sino para las fiestas. Cuando se ha querido hacer algún tipo de homenaje se ha advertido a los ayuntamientos y en la inmensa mayoría de los casos la cuestión ha funcionado", ha destacado.

Además, ha incidido en que "poco a poco la izquierda abertzale está siendo consciente de que no es positivo de cara al futuro hacer homenajes en público". "Muchos de ellos se tratan de reconducir hacia las herriko tabernas y todo lo que sea privado no nos compete. Lo que no puede ser es que a un asesino se le haga un homenaje en publico", ha sostenido.

Cuestionado por próximos acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco por parte del Estado español, Loza ha asegurado que se producirán "pronto", aunque "eso lo decidirá el Ministerio del Interior".

Asimismo, y cuestionado por una reactivación de la denominada Vía Nanclares y posibles presos de ETA que lo hayan solicitado, ha afirmado que "ese el objetivo".

PLENO DE POLÍTICA GENERAL

Por lo que respecta a la intervención del lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pasado pleno de política general, Loza ha recordado que "la mayor parte del Estatuto está cumplido", de tal forma que "el 85% del discurso del lehendakari fue por el Estatuto: el empleo, la sanidad, la educación la industria, cuestiones transferidas que el Gobierno vasco gestiona".

Tras valorar que Euskadi cuenta con "el mayor nivel de autogobierno de la Europa occidental", ha reconocido que ello "no significa que no haya cuestiones pendientes a transferir".

"Tenemos el acuerdo prácticamente cerrado respecto a dos líneas de ferrocarriles de cercanías, está muy avanzando el traspaso de algunos tramos de autopistas... La ministra Batet y el consejero Erkoreka llevan una relación muy directa y espero que la comisión mixta de transferencias se puedan convocar en próximas fechas y de ahí salgan más acuerdos, aunque todavía no hay fecha", ha expresado.

Por último, y en referencia al futuro nuevo Estatuto vasco, Loza ha recordado que una carta autonómica "no puede reformar la Constitución" y ha apostado porque "el acuerdo de la reforma debe ser transversal, como lo fue en los años 70, y cumplir la legalidad". "Espero, confío y deseo que esto puede reconducirse tras las elecciones", ha finalizado.