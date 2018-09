La hermana de Gregorio Ordóñez pide a PP y Cs que "no utilicen a las víctimas del terrorismo para hacer oposición"

La presidenta del Colectivo de Victimas del Terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido al PP y a Ciudadanos que "no utilicen el tema de las víctimas del terrorismo para hacer oposición" porque "no es ético, no es moral y es totalmente indigno". Además, ha reclamado que "escuchen" a este colectivo.

Ordóñez ha hecho esta reflexión en el acto de presentación del libro 'Memorias del terrorismo en España', coordinado por Raúl López Romo, durante el que se ha referido a las críticas realizadas por dirigentes de ambos partidos tras el traslado de dos presos de ETA a la cárcel de Basauri (Bizkaia) el pasado verano.

Ordóñez ha agradecido al Gobierno del PSOE su "transparencia" en torno a esta cuestión, informando a las víctimas de ello, y de que los casos "iban a ser progresivos y estudiados de forma individual".

Además, ha lamentado que, en los primeros acercamientos que se produjeron el pasado agosto, "desgraciadamente", PP y Ciudadanos utilizaron "el tema de las víctimas para hacer oposición", algo que, a su juicio, "no es ético", aunque ha matizado que los populares vascos se mostraron "mucho más prudentes".

A ello, ha añadido que cree que "algo han aprendido" estas dos formaciones, ya que, tras los últimos acercamientos hace diez días, "no han dicho disparates como los que dijeron en agosto". "Espero que aprendan a escucharnos y, primero, que no utilicen el tema de las víctimas del terrorismo para hacer oposición", ha apuntado, porque "no es ético, no es moral y es totalmente indigno".

La presidenta de Covite ha señalado que "mientras este Gobierno cumpla su palabra, no tenemos nada que objetar". En este sentido, ha señalado que los últimos acercamientos han sido "a cárceles limítrofes" a Euskadi y mientras así sea agradecen la información facilitada, "porque nunca antes un Gobierno nos ha informado de los acercamientos de presos de ETA", a lo que ha añadido que, por el momento, en el Ejecutivo están "cumpliendo su palabra".

Asimismo, ha indicado que, desde Covite, siguen intentando "influir" en el Gobierno, aunque sabe que no tienen "derecho a exigir", porque la política penitenciaria "siempre la marcan" los ejecutivos, para que les "escuche", puesto que, a su juicio, "es importantísimo que para llegar a cárceles vascas, los presos hayan iniciado el camino a la reinserción".

"No hay mejor inicio a ese camino de la reinserción que renieguen de su pertenencia a ETA con todo lo que significa renegar del proyecto totalitario, político, excluyente, nacionalista que justificó los casi mil asesinatos, los miles de heridos, amenazados y desplazados forzosamente", ha afirmado.