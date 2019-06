El Parlamento Vasco prorroga otros cinco meses la reforma del Estatuto y pone en riesgo su aprobación en esta legislatura

La ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, constituida ya hace más de cinco años, ha acordado este jueves darse todavía más tiempo para ir dando pasos en su cometido único: formular una propuesta política para superar el actual Estatuto de Autonomía de 1979, el único de toda España que no se ha retocado. Ello pone en riesgo que los trabajos cristalicen en esta legislatura, que como máximo se alargará hasta septiembre de 2020 si no media un adelanto electoral.

Con los votos de PNV y EH Bildu, la Cámara aprobó hace algo más de un año unas bases de reforma estatuaria con marcado acento soberanista a la que se opusieron PSE-EE, PP e incluso Elkarrekin Podemos, que sólo su sumó a la carta de derechos sociales del nuevo documento. Al tiempo, se creó una comisión de cinco expertos -uno propuesto por cada partido político- para que dieran forma al articulado del nuevo texto legislativo, que necesariamente tiene que ser refrendado por las Cortes Generales. En su acuerdo de Gobierno, PNV y PSE-EE plantearon un plazo de ocho meses para que este grupo de expertos emitiera su dictamen.

El plazo se acababa ahora, en junio, no había una propuesta completa y consensuada y los propios ponentes plantearon una prórroga de cinco meses. Ha sido un proceso no exento de tensiones. Por motivos opuestos, EH Bildu y PP han coincidido en que la ponencia de autogobierno tiene que tomar una decisión ya, sin perder más tiempo. EH Bildu -que amagó en la última campaña electoral con presentar su propio texto para cumplir los plazos- entiende que el PNV no está siendo claro y no es un "aliado" para avanzar en una propuesta soberanista. "Me quiero fiar del PNV", ha apostillado Maddalen Iriarte.

El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, asumió en el Parlamento que el texto aceptado por su partido tenía que ser ensanchado para incluir a los no nacionalistas y para evitar tensiones con su socio de Gobierno, el PSE-EE. "Si configuramos una mayoría más amplia, tendremos mayor legitimidad para exigir que se nos respete allí donde somos minoría. Y también en clave interna de cohesión y convivencia. Hablo de acuerdo y pacto. Acuerdo entre vascos y pacto entre Euskadi y España. Pero partamos del acuerdo entre vascos… Diré como lehendakari nacionalista que un proyecto votado sólo por la ciudadanía nacionalista significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso. Nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta. El pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así… Nuestro desafío, especialmente de los nacionalistas, a quienes se les presupone un compromiso añadido con su patria, es defender el pluralismo y no soportarlo como una patología a eliminar en un proceso de homogeneización. El acuerdo debe ser necesariamente plural y que reúna a diferentes", solemnizó.

En cuanto al PP, interpreta que el PNV tiene que dejar de marear la perdiz y no alargar unos trabajos que ve un callejón sin salida, ya que la propuesta que se discute desborda la Constitución, según su criterio. "Esto empieza a ser una tomadura de pelo", ha manifestado Antón Damborenea, quien, además, ha vinculado la negociación presupuestaria que se abrirá en los próximos días en Euskadi con la ruptura de los pactos de los nacionalistas con la izquierda abertzale. "Si todos los acuerdos [del PNV] son contra el PP, será complicado que entremos en ese juego", ha dicho sobre unas conversaciones en las que el Gobierno necesita del apoyo de un partido de la oposición.

Hasta el 30 de noviembre

Así las cosas, la ponencia de autogobierno se ha reunido este jueves unos minutos antes de que arrancara el pleno ordinario. La cita ha sido necesariamente breve y no había margen para debates ni para evaluar el trabajo de los ponentes, que son por el PNV Mikel Legarda (que es diputado nacionalista en el Congreso), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

Los partidos han votado la petición de prórroga y ha sido secundada por amplia mayoría, ya que hasta EH Bildu ha votado a favor. Sin embargo, uno de los representantes de la coalición en la ponencia ha querido tomar la palabra para dar mayores explicaciones y pedir mayor claridad sobre el trabajo de los expertos, pero la coordinadora del grupo, Jone Berriozabal (PNV), le ha retirado la palabra y le ha recordado que ya había un acuerdo y, además, con el 'sí' de EH Bildu. En cuanto al PP, no ha votado a favor de la prórroga.

Con la prórroga, los expertos disponen hasta el 30 de noviembre para entregar su texto articulado. Después, quedaría toda la tramitación ordinaria en el Parlamento Vasco, que como muy tarde terminaría sus sesiones a finales de junio de 2020. Pocos proyectos de ley -y de mucho menos calado- se han resuelto en tan breve plazo. Posteriormente, sería imprescindible el aval del Congreso ya que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica estatal. Finalmente, ese texto debería ser avalado en referéndum.