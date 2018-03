El histórico Ramón Jáuregui anuncia que abandona la política

La noticia en el acto por el 25 aniversario de la convergencia entre la federación vasca del PSOE y Euskadiko Ezkerra la ha dado el que fuera primer líder de aquel PSE-EE en 1993, Ramón Jáuregui. El ahora eurodiputado ha anunciado su decisión de abandonar la política.

Jáuregui está a punto de cumplir 70 años y era uno de los ponentes del acto celebrado en el teatro Arriaga de Bilbao por el cuarto de siglo de la incorporación de la histórica EE al PSE. A la finalización de su discurso, en el que ha valorado la convergencia entre ambas formaciones, Jáuregui ha anunciado su adiós.

"Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", ha añadido.

Ramón Jáuregui Atondo (San Sebastián, 1948) lo ha sido todo en el socialismo vasco. Afiliado en 1973, fue líder de la UGT vasca en la Transición. En 1982 fue el primer delegado del Gobierno de Felipe González en Euskadi, coincidiendo con los años más oscuros de la 'guerra sucia' y de los GAL. En su siguiente etapa, a partir de 1987, fue vicelehendakari en los Gobiernos de coalición con el PNV bajo la presidencia del nacionalista José Antonio Ardanza. En paralelo, asumió la secretaría general de la federación vasca del PSOE, que en 1993 se fusionó con EE para crear el actual PSE-EE del que fue primer líder.

Brillante orador, en el año 2000 dio el salto a la política nacional como diputado hasta que en 2009 fue elegido como miembro del Parlamento Europeo. Fue un primer paso fugaz por la política comunitaria, ya que en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero lo rescató como ministro de la Presidencia hasta el final de su mandato. En 2014 regresó ya al Europarlamento, donde es uno de los miembros del PSOE con más galones.