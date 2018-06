Euskadi se echa a la calle indignada con la libertad de 'la manada'

La libertad provisional para 'la manada' ha indignado a Euskadi, que se ha lanzado a la calle a protestar. Los colectivos feministas se han organizado con rapidez y han convocado diversas concentraciones en las capitales vascas, casi todas presididas por el lema 'Ez dago gure hitza epaituko duenik' (No habrá quien juzgue nuestra palabra). Basta ya de justicia patriarcal'.

Ciudadanos de todas las edades se han ido agrupando en los centros de las capitales, donde se han leído algunos manifiestos. "Sobre todo", señala Patricia una joven de 25 años que se ha sumado a la concentración en Vitoria, "lo que siento es humillación. Lo único que nos queda es educar a nuestros hijos en la igualdad. Es una vergüenza que esos cinco [en referencia a los miembros de 'la manada'] salgan en libertad. Todas pensábamos antes de salir la sentencia que iba a marcar un antes y un después. Pues nada de eso. Seguimos igual".

Para el Gobierno vasco, la resolución judicial de la Audiencia de Navarra, que decreta libertad bajo fianza de 6.000 euros para 'la manada', "se queda corta" y "difícilmente va a ser entendida por el pueblo". Así lo considera su portavoz, Josu Erkoreka, quien ha añadido que "el pueblo difícilmente va a comprender que esta sentencia sea expresión de una justicia que emana del propio pueblo".

Para Erkoreka, las normas jurídicas "tienen que ser interpretadas también en función de la realidad social del momento y del lugar en el que tienen que ser cumplidas" y este pronunciamineto judicial "no va a ser, en absoluto comprendido, por la sociedad vasca y del siglo XXI en el contexto europeo".

En Bilbao, cientos de personas concentradas en la Plaza Unamuno de la capital vizcaína se han situado en torno a una pancarta en la que podía leerse las frases 'Solo sí es sí' y 'No a la cultura de la violación'. Los concentrados han coreado lemas críticos con la justicia, y eslóganes como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Tranquila hermana, aquí está tu manada justicia es una mierda' o 'Hoy en la calle, mañana violando'.

"No es, simplemente, no"

También en San Sebastián, miles de personas convocadas por La Asamblea Feminista de San Sebastián-Donostiako Asamblada Feminista, han participado en un pasacalles y una cacerolada que ha partido desde el Boulevard donostiarra bajo el lema 'Ez dago gure hitza epaituko duenik' (No habrá quien juzgue nuestra palabra). Basta ya de justicia patriarcal'.

Miren B., representante del colectivo feminista de Euskadi, ha enfatizado la necesidad de reforzar el compromiso por conseguir una sociedad en la que entre todos erradiquen la violencia machista y sexual. "De una vez por todas es necesario que todos los hombres asuman que no es simplemente no. No hay ninguna otra opción" .