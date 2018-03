La Fundación Vital fomenta el deporte entre las chicas para contribuir a la igualdad

La Fundación Vital va a poner en marcha un ambicioso plan para contribuir a la igualdad entre chicos y chicas en el deporte. A través de diferentes iniciativas en el ámbito del deporte escolar, las acciones de calle, la concienciación social y la formación se pretende dar una vuelta a la situación actual. La primera iniciativa del Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022 será una jornada que se celebrará este próximo domingo en las instalaciones de la Fundación Estadio y que incluirá un torneo de futbol 5, zonas de ocio y entretenimiento para las familias y espacios de perfeccionamiento y talleres.

La Fundación Vital ha realizado un extenso estudio sobre el deporte femenino en edad escolar del que ha extraído conclusiones muy reveladoras. Inicialmente se ha detectado que la participación de las niñas en el deporte en Álava es escasa y se limita a modalidades muy específicas como la natación, la gimnasia rítmica o el baile. En los mayoritarios, fútbol y baloncesto, la situación difiere. En baloncesto, por ejemplo, se ha comprobado que existe una participación reseñable de chicas, si bien cuando llegan a categorías juvenil y senior terminan abandonando debido a la falta de proyección de futuro. Además, hay un grave problema a nivel formativo, hay pocas entrenadoras que puedan acceder a una titulación reglada.

En lo que se refiere al fútbol, se ha visto que hay muy pocos equipos de chicas en las categorías inferiores, lo que provoca que en las superiores no haya proyección. Como sucedía en el baloncesto, existe un déficit de formación de entrenadoras, lo que afecta directamente al fútbol en general. Y se ha comprobado que hay chicas que no tienen compañeras suficientes para formar un equipo, que pasan a categorías mixtas y que, finalmente, deciden no continuar practicando deporte.

Esta situación es debida a que las entidades educativas no ofertan directamente la práctica del deporte femenino, simplemente ofertan diferentes actividades extraescolares abiertas a todo el público. Además, se ha detectado que la sociedad actual no fomenta la igualdad en el deporte tras la fase escolar, de ahí que las chicas no estén representadas a partir de los 12-14 años en el mundo deportivo. Su efecto es que, al llegar a la adolescencia, lo abandonan por falta de motivación, por los estudios, al disponer de poco tiempo, o por no encontrar equipo debido al poco reconocimiento económico y social, entre otras razones.

Cuatro ámbitos de actuación

Para darle un giro completo a la situación, la Fundación Vital ha puesto en marcha el Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022, un ambicioso plan con el que “se pretende empoderar a las chicas en el ámbito deportivo, contribuir a la igualdad entre chicos y chicas y crear una base de mujeres en lo que a la práctica de deporte se refiere”, ha indicado Jon Urresti, presidente de la entidad. Se trata de imitar el modelo de los países nórdicos, donde han conseguido igualar la situación y la práctica del fútbol masculino y femenino en todos los niveles, y lograr que las mujeres sean partícipes en todos los estamentos de los clubes deportivos. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Federaciones Alavesas de Fútbol y Baloncesto.

El programa quiere incentivar la práctica del deporte femenino, y en especial este primero año, del fútbol y el baloncesto. Se quiere poner en coordinación tanto a entidades como a centros educativos que organizan actividades extraescolares de deporte: AMPA, personal coordinador deportivo, profesorado de educación física, jefaturas de estudio, alumnado… para mostrar a las chicas que el deporte es una opción de futuro viable, saludable y atractiva. Asimismo, el programa de impulso al deporte femenino abarcará otras disciplinas deportivas en los sucesivos años.

Para ello, la Fundación ha desarrollado un programa, dividido en cuatro proyectos que se levarán a cabo en el periodo 2018-2022, y que estará dirigido a chicas de entre 9 y 16 años que vivan o practiquen deporte en Araba. Abarcarán los ámbitos del deporte escolar, las acciones de calle, la concienciación social y la formación.

En el ámbito del deporte escolar el objetivo es fomentar la práctica y el interés de las chicas alavesas en el fútbol para poder crear equipos. Para ello, reconocidas jugadoras alavesas impartirán masterclass en colegios de Vitoria-Gasteiz y Álava. Asimismo, la primera semana de julio se organizará un campus específico en Agurain en el que se compaginarán actividades que incluyen técnicas y estrategias, conocimientos de arbitraje, o juegos de cooperación, entre otras. Y se intentará que sea impartido íntegramente por mujeres deportistas cualificadas.

Puesto que uno de los objetivos es visibilizar socialmente la práctica deportiva de las chicas, las actividades a pie de calle son fundamentales. En este ámbito, la primera iniciativa tendrá lugar este mismo domingo 25. Se ha organizado en las instalaciones de la Fundación Estadio un torneo de fútbol 5. Además, habrá zonas de ocio y entretenimiento para las familias, y de perfeccionamiento y talleres. Asimismo, el 22 de abril la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz acogerá un torneo de 3x3 de fútbol y baloncesto, torneo que se repetirá el 10 de septiembre coincidiendo con el día de Olarizu.

Además, el deporte femenino tendrá una importante presencia en la calle durante la celebración del primer Vital Eguna, una jornada festiva organizada por la Fundación Vital con actividades culturales, lúdicas, deportivas y de ocio para los gasteiztarras y alaveses y alavesas, y que tendrá lugar el próximo 26 de mayo. Diferentes disciplinas femeninas de Álava, sean individuales o de equipo, competitivas o participativas, se exhibirán con diferentes stands promocionales en los que las niñas y mujeres participantes practiquen todas ellas a modo de circuito.

El proyecto se completará con vídeos promocionales y de concienciación a través de los medios de comunicación y las redes sociales, así como diferentes iniciativas formativas. Se fomentará la formación a mujeres que quieran dedicarse al mundo del deporte como algo más que un hobbie, se ofrecerán cursos sobre salud deportiva, de arbitraje de fútbol y baloncesto, y se concederán becas y ayudas para poder tomar parte en cursos oficiales.