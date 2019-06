Esporrín lamenta no ser alcaldesa y dice que Bildu y Geroa "han preferido que Navarra Suma ostente la Alcaldía"

La concejala del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona Maite Esporrín ha manifestado este sábado, tras ser elegido Maya alcalde de la ciudad, que "no ha podido ser", que ha intentado ser elegida ella misma primera edil, pero ha señalado que EH Bildu y Geroa Bai "han preferido que Navarra Suma ostentase la Alcaldía".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esporrín ha indicado que "lo hemos intentado hasta el final, hemos intentado que yo fuera alcaldesa" de la ciudad. Ha señalado que el de hoy no es un nuevo 'agostazo' y que tanto Bildu como Geroa "no han querido un gobierno progresista". "Han tenido la posibilidad de que el PSN gobernara la ciudad y la han desechado", ha manifestado, informa Europa Press.

Ha explicado Esporrín que su grupo no ha tenido ninguna conversación con EH Bildu, ya que "tenemos grandes diferencias ideológicas de constitución de la Comunidad y éticas". Ha añadido que EH Bildu es "un grupo que no ha condenado los asesinatos de ETA" y que por tanto no puede "hacer un gobierno compartido con ellos".

Ha señalado que en Geroa Bai "deberían ser críticos con ellos mismos porque le han dado los votos a EH Bildu y no al PSN". Y ha esperado que este tema sea "independiente" de la negociación de formación del Gobierno foral.

Además, ha comentado que el hecho de que UPN se uniera con Ciudadanos y PP "dificultaba un acuerdo de manera absoluta" con Navarra Suma.

La edil socialista ha añadido que su grupo municipal "seguirá trabajando siempre por el bien de la ciudad, dialogando y acordando lo que consideremos bueno para Pamplona".