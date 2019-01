El PSN se reafirma en el "respeto" a la sentencia del 'caso Alsasua' ante las críticas de un “sector minoritario”

“Respetamos la Justicia y condenamos las agresiones”. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha subrayado que la postura hecha pública por las agrupaciones del PSN de Alsasua y Aranguren, la corriente de opinión Izquierda Socialista y 21 personas a título individual sobre el caso Alsasua "no es la postura oficial del partido" y ha pedido "respeto" a la Justicia "más allá de las opiniones que cada cual tenga".

En un comunicado, Alzórriz ha señalado, después de que estos militantes socialistas hayan solicitado un "trato justo e igualitario" para los acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, que "no es la posición oficial del partido, sino una postura personal que hacen pública en el ejercicio de su libertad de expresión".

En declaraciones a eldiarionorte.es, Alzórriz considera que las agresiones “se produjeron porque eran Guardias Civiles, y la Justicia es la encargada de decidir”. Los socialistas “condenamos rotundamente las agresiones que se produjeron. En su día no estábamos de acuerdo con la calificación de los hechos como terrorismo, y lo dijimos. Pero ahora mismo no se está hablando de eso, no se considera un delito terrorista”, recalca.

Alzórriz considera que “una minoría de compañeros y compañeras tienen una opinión diferente”, pero insiste en que “no es la postura del partido”. “El PSN está centrado en otros temas, como reducir la lista de espera en la Sanidad pública o como dotar de mejores infraestructuras a la Educación pública. También en lograr más presupuesto para atender la diversidad…”, repasa.

En su opinión, “la Justicia será proporcional, y creemos que no se pueden equiparar las agresiones de Alsasua a otras registradas en otros lugares” debido al trasfondo político que rodea el caso. En Alsasua "hay una parte de la población que no quiere que tengan presencia los cuerpos y fuerzas de seguridad", recuerda el secretario de Organización, que considera es contexto "clave para explicar los hechos que, una vez más, el partido condena con rotundidad".

“Es cierto que los compañeros condenan las agresiones, y ahí estamos de acuerdo. Pero cuando hablan de proporcionalidad, ¿qué es la proporcionalidad? Nosotros respetamos la Justicia. A veces no compartimos determinadas decisiones, pero eso no quiere decir que no confiemos en ella”, ha sentenciado.

Penas "desproporcionadas", considera el manifiesto

Las agrupaciones del PSN de Alsasua y Aranguren, la corriente de opinión Izquierda Socialista y 21 personas a título individual han suscrito un manifiesto en el que consideran "desproporcionadas" las penas a los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas y piden una sentencia "proporcional y justa a los hechos acaecidos".

En el texto, los firmantes señalan que hace unos meses la Audiencia Nacional condenó a ocho jóvenes de Alsasua a "penas durísimas por las agresiones que consideró probadas a dos oficiales de la Guardia Civil fuera de servicio y sus respectivas novias en un bar de esta localidad".

Los firmantes del manifiesto afirman que aunque son "respetuosos" con las decisiones de la Justicia, consideran que las condenas son "desproporcionadas" y piden una sentencia "proporcional y justa a los hechos acaecidos". Según exponen, "el problema es que consideramos que el trato que se está dando a este caso y a los jóvenes implicados resulta muy diferente a otros similares". Y remarcan que "en todo el Estado se han producido decenas, incluso centenares, de hechos de agresiones a la autoridad y en ningún caso las condenas, las indemnizaciones y el tiempo de prisión provisional, han sido tan elevadas".

Los firmantes reconocen que su petición se produce después de una reunión con familiares de los jóvenes, que llevan 26 meses en prisión provisional, a la espera de una sentencia firme. "Por eso escribimos esta reflexión como militantes de un socialismo que tiene como bandera la justicia y la igualdad, para reclamar también para ellos ambos conceptos". "Rechazamos los actos de esa noche de octubre 2016, pero igualmente consideramos que las condenas resultan excesivas, al mismo tiempo que es injusto no haberles concedido la libertad provisional”, explican.