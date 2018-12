El rey útil

Tengo en la mesilla de casa estos días un libro del periodista estadounidense Jon Lee Anderson que recoge una selección de perfiles de varios personajes realizados en el semanario The New Yorker durante el final de la década de 1990 y el arranque de la de 2000. Se llama El dictador, los demonios y otras crónicas y el hilo conductor son personas con poder. Entre capítulos dedicados a Fidel Castro, Pinochet, Hugo Chávez o la peculiar situación de Panamá aparece uno titulado Asuntos reales, el rey de España.

El artículo, publicado en 1998, describe la figura de Juan Carlos I en una España que había visto recientemente la segunda alternancia de poder en la recuperación democrática tras la muerte de Franco, la llegada de Aznar tras 14 años de gobierno de Felipe González. Anderson es uno de los mejores periodistas de nuestro tiempo y conoce bien la realidad tanto de España como de Latinoamérica. Es interesante percibir, con la distancia de no formar parte del país, cómo ve Anderson el fenómeno de la monarquía. Describe la relación entre Juan Carlos y Franco, su designación como sucesor del dictador y su papel posterior como jefe de Estado. Anderson centra su perfil en la figura de un personaje útil tanto en la salida de la dictadura hacia la democracia como en su papel diplomático en política exterior y moderador en la interior. Perfila también algunas sombras sobre su fortuna y relaciones con personajes turbios entonces, como Mario Conde. El reportaje termina: “Criticar la monarquía es cuestionar todo lo que ha sucedido desde la muerte de Franco. Si se cuestiona la forma de gobierno se abre la caja de Pandora y todo se desarticula. La monarquía ha sido útil. Tal vez dentro de veinte años no lo sea y en ese caso la familia real puede que tenga que hacer las maletas”.

Han pasado veinte años de ese artículo y la familia Borbón no ha hecho las maletas. Sin embargo es interesante el análisis sobre la utilidad de la monarquía, con el pragmatismo con el que Anderson lo hizo entonces. Para eso, acudimos al texto de la Constitución, que está también de aniversario. En concreto a su artículo 57, el primero del capítulo dedicado a la Corona. Dice: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica”.

La generación que nacimos ya en democracia hemos vivido su recuperación con cierta aura legendaria por parte de quienes la protagonizaron, pese a que ellas, la generación de mi madre, insisten en que fueron el rey, Suárez, Carrillo y demás quienes lo hicieron. La democracia era inevitable porque el entorno no hubiera entendido otra cosa, pero al rey y al resto de leyendas de la Transición hay que reconocerles que supieron adaptar el país a lo que su ciudadanía esperaba.

Juan Carlos I es un ingrediente imprescindible en el relato de quienes vivieron la Transición. Para quienes nacimos bajo su reinado su nombre nos recuerda otros episodios lejanos al discurso de la noche del 23 de febrero del 81. Recordamos con más nitidez al hombre mayor andando torpemente en un pasillo de hospital diciendo aquello de “lo siento mucho, no volverá a ocurrir”. Llevamos dos décadas oyendo y contando chistes sobre su familia y sonreímos maliciosamente cuando nos hablan de su “importante papel” en la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca o cuando denominan “amiga íntima del rey” a Corinna Zu Witgestein.

En las revistas del corazón nos cuentan que el actual rey, Felipe VI, encarna una monarquía moderna y el propio concepto suena a oxímoron. Destacan que Letizia Ortiz no tuvo agenda el 8 de marzo y se olvidan de que la Constitución marca que, si ahora tuviera un hijo varón, éste pasaría a ser heredero de la jefatura del Estado. Rezuman naftalina actos como la imposición del toisón de oro a la princesa Leonor en la que las revistas destacaban la presencia entre los invitados de los escolares ganadores del concurso “¿Qué es un rey para ti?” como si aquello fuera la corte de “Príncipe y mendigo”.

Juan Carlos I tuvo su noche el 23-F. Felipe la tuvo en octubre de 2017, pero la receta de su padre no funcionó. A quienes creen que Cataluña debe abandonar España las palabras del rey les convencieron aún más de ello. El reto de convencer que es mejor seguir unidos que separarse es el que espera a Felipe VI y, aunque pueda sonar a broma, Rafa Nadal o Vicente Del Bosque han hecho más en ese aspecto que el actual rey.

Lo que en mi casa pasó el 23 de febrero del 81 es una leyenda remota, pero sí recuerdo bien la noche del 11 de julio de 2010. El gol de Iniesta fue el símbolo del trabajo conjunto de un grupo humano con distintas procedencias e ideologías unido por un objetivo común. La España que habla castellano, catalán y euskera ganó el Mundial de fútbol. Xavi y Casillas recibieron poco después el premio Príncipe de Asturias del deporte. Quien se lo entregó no reparó en que lo que estaba reconociendo es algo que, hoy por hoy, la Corona no ha logrado. Es un ejemplo deportivo que, lógicamente, habrá pasado desapercibido para quienes no tienen ningún interés en el fútbol, un deporte más conocido por su afán de separación que de unión.

Quizás no sea el mejor momento para abrir la caja de Pandora a la que se refiere Anderson. O quizás, en una encrucijada sobre qué país queremos, es el mejor. En todo caso, es interesante hacerse la pregunta de si la monarquía sigue siendo útil. ¿Llegará Leonor a ponerle el toisón a un hijo o hija suya?