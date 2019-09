El Gobierno de Navarra 'descabeza' el premiado programa de coeducación Skolae

El cese de Pilar Mayo -una de las impulsoras del programa de coeducación Skolae premiado por la UNESCO- como responsable de la sección de Igualdad y Convivencia del Gobierno de Navarra ha provocado que al menos tres de los redactores del proyecto se desvinculen totalmente del programa educativo. A la ya conocida marcha de Marian Moreno -especialista en prevención de violencia de género-, se suma ahora la desvinculación de Carmen Ruiz Repullo -doctora en Sociología- y Miguel Ángel Arconada -profesor y asesor del proyecto-. Los dos redactores, como ha adelantado eldiario.es, han sido citados para declarar como testigos el próximo 9 de octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en una causa abierta contra el programa Skolae.

Al ser preguntados por este periódico, los tres redactores -Marian Moreno, Carmen Ruiz y Miguel Ángel Arconada- han confirmado su marcha por considerar que Educación ha "descabezado" el proyecto. Moreno ha asegurado que "si nos quitan a la persona de la que realmente salió Skolae, el equipo ya no sale. Considero que es una agresión al equipo porque están desuniéndolo". Por su parte, Carmen Ruiz ha expresado que el cese de Pilar Mayo es "un absoluto error. Es un trabajo que ha hecho ella. Con un equipo, sí, pero liderado por ella". Respecto al futuro del proyecto, Ruiz ha incidido en que "con solo ver alguna de las declaraciones del consejero [de Educación, Carlos Gimeno], que decía que el programa habría que revisarlo para ver qué se hace con la concertada, con solo esa frase, ya me dice que a lo mejor Skolae ya no es para todos los centros sostenidos con fondos públicos, y eso ya no era la apuesta del programa". Miguel Ángel Arconada, profesor y asesor del programa, coincide con sus hasta ahora compañeras y asegura que "cesar a la persona que lo ha coordinado todo hasta dónde hemos llegado es de una incoherencia infinita".

Por su parte, Pilar Mayo considera legítimo su cese: "Cuando llega un nuevo gobierno, este puede cambiar su equipo de trabajo, lo cual está perfectamente legitimado". Sí que ha hecho alusión al modo en que se ha enterado de la noticia: "Me lo han comunicado por correo postal. Quizá las formas no han sido las más adecuadas". El consejero de Educación, Carlos Gimeno, se ha disculpado por las formas empleadas: "Ahí ha habido un error humano. Creo que se ha cometido un error y yo, como consejero y máximo responsable, pido disculpas".

En cuanto a los motivos del cese de Pilar Mayo, Carlos Gimeno ha explicado que desde el departamento se quería "un perfil docente para ajustarse a los centros". En ese sentido, el consejero considera que "es mejor una docente que conoce lo que es una programación general de aula y cómo se implanta". Carlos Gimeno ha insistido en que Skolae va a aplicarse este nuevo curso en los cien centros educativos determinados por Mayo y su equipo. Sin embargo, reconoce que "hay aspectos del programa que hay que ajustar mejor al acuerdo que hay con las instituciones de enseñanza concertada para instalarlo". En esta cuestión, Gimeno ha hecho referencia a los "términos de obligatoriedad" y ha explicado que "no quedan claros los compromisos y las condiciones que asumen los centros privados concertados". Por ello, Educación ha pedido "un informe jurídico para poder saber hasta dónde se puede llegar con la red privada concertada, y evitar que haya dos redes paralelas en el ámbito de la Igualdad, garantizando una única sostenida con fondos públicos".

Respecto a la salida de otras tres personas impulsoras del proyecto -además de Mayo-, el consejero de Educación alega que la única salida del departamento ha sido la de Pilar Mayo: "No comparto lo de 'desbandada'. Esos formadores "no son profesionales que formen parte de la plantilla del Departamento de Educación, son formadores vinculados a la jefa de sección". El consejero insiste en que "el programa Skolae está en el departamento y pertenece al departamento de Educación del Gobierno de Navarra".