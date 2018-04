La Audiencia de Navarra hará pública la sentencia de ‘la manada’ de San Fermín el jueves

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra leerá este jueves, 26 de abril, a las 13 horas, y en audiencia pública el fallo de la sentencia de la supuesta violación grupal de cinco hombres a una mujer de los Sanfermines de 2016.

El acto tendrá lugar en la sala de vistas 102, en la primera planta del Palacio de Justicia de Pamplona según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha matizado que en la lectura pública del fallo no estarán los acusados y no habrá imágenes del acto.

La fiscal del caso, Elena Sarasate, mantuvo su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de agresión sexual, delito contra la intimidad y el robo del móvil. Solicitó, además, responsabilidad civil por el "sufrimiento moral" de la víctima, no solo por las consecuencias de la agresión y la grabación, sino también por el seguimiento que la defensa encargó a detectives y que la mujer conoció en el juzgado. "Faltaría más, una mujer tendrá que salir y hacer su vida", defendió Sarasate ante el cuestionamiento que las defensas hicieron de la vida que la mujer hizo posteriormente a la agresión.

La acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de los cinco acusados.

Durante el juicio, los cinco acusados, que sí estuvieron presentes en todas las sesiones, se declararon inocentes de los hechos por los que fueron juzgados y por los que se encuentran en prisión desde el momento de su detención.

En la última sesión de la vista oral, el pasado 28 de noviembre, los acusados hicieron uso de su turno de última palabra para declararse inocentes y expresar su "confianza en la justicia".

En concreto, la fiscal pide 18 años de prisión para cada uno de los procesados por un delito continuado de agresión sexual, prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia no inferior a los 500 metros, prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años, así como 10 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

También solicita dos años y 10 meses de cárcel por un delito contra la intimidad y una multa de 20 meses y un día con una cuota diaria de nueve euros; además de dos años de prisión por un delito de robo con intimidación.

Además, reclama para los acusados, como responsables civiles directos, una indemnización de 100.000 euros para la víctima por "el daño moral ocasionado"; y que indemnicen al Servicio Navarro de Salud en la cantidad de 1.531,37 euros.

"La intimidación fue gravísima e impidió resistencia o huida, no le quedó más remedio que someterse. La denunciante no consintió", defendió la fiscal , Elena Sarasate, en su informe final ante la Sala, en el que dio total credibilidad a la víctima. Se cumplen, dijo, todos los parámetros para que la declaración de esta mujer de ahora 20 años sirva como prueba de cargo.

Sentencia tardía, pero “habitual” en la Sección Segunda

Los cinco acusados ingresaron en prisión el 8 de julio de 2016 -al día siguiente de producirse los hechos, por lo que quedan tres meses para que se cumplan dos años de prisión provisional, el máximo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El pasado mes de diciembre, el tribunal rechazó la puesta en libertad de los cinco acusados, después de que, una vez el juicio quedara visto para sentencia, la defensa de uno de los acusados hiciera una petición para su puesta en libertad. El resto de defensas se adhirieron a esta petición y las acusaciones se opusieron.

El tribunal decidió que los cinco acusados siguieran en prisión a la espera de que se dictara la sentencia. No obstante, esa decisión no fue unánime, dado que no contó con el respaldo de uno de los tres magistrados que componen el tribunal. Esta disensión, unida al retraso de la sentencia, ha servido para especular sobre posibles desacuerdos y criterios divergentes en el seno del tribunal. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran “habitual” el retraso de las sentencias en la Sección Segunda, debido a la carga de trabajo.

La sesión de lectura del fallo será en audiencia pública, al igual que lo fueron las dos últimas jornadas del juicio, en las que las partes presentaron sus informes finales y se completó el aforo de la sala.

Por contra, el resto del juicio se desarrolló a puerta cerrada para proteger "el derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una "indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual" que pertenecen a la esfera personal.

El relato de los hechos, según la Fiscalía

En su escrito, el fiscal señala que los cinco acusados, naturales de Sevilla, se encontraban sobre las 2.50 horas del 7 de julio de 2016 en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde se estaban celebrando un concierto con motivo de las fiestas de San Fermín.

Uno de los procesados, J.A.P, estaba sentado en un banco cuando se acercó y se sentó en el mismo asiento una joven, de 18 años de edad y natural de Madrid, que había acudido a Pamplona con un amigo a disfrutar de los Sanfermines. Ambos iniciaron una conversación, acercándose posteriormente al lugar, primero A.B., y después los otros tres acusados.

Transcurridos unos minutos, continúa el fiscal, poco antes de las 3 horas, la joven les dijo a los acusados que ella se retiraba a dormir al vehículo con el que había viajado a Pamplona en compañía de su amigo y estos le dijeron que le acompañaban, "si bien la intención de ellos era la de buscar un lugar donde mantener relaciones sexuales en grupo con ella", propósito que la joven "desconocía".

A continuación, recoge el Ministerio Público en su escrito, "comenzaron a caminar por la parte exterior de la Plaza del Castillo en dirección a los porches", a los que el grupo entró "valorando los acusados entrar en un portal con escaleras descendentes con el fin antes propuesto, si bien lo desecharon ya que se trataba del acceso a los baños de un bar donde había mucha gente".

Posteriormente, los acusados se acercaron al portero de un hotel "preguntándole si tenían una habitación por horas o para toda la noche", diciendo que "la querían para follar", manteniéndose mientras tanto la joven "alejada del grupo".

Según relata el fiscal, "al no conseguir habitación, siguieron caminando en dirección al Segundo Ensanche, disgregándose ligeramente al grupo". Al llegar a la confluencia de Paulino Caballero con la avenida Roncesvalles, la joven "caminaba con uno de ellos, J.A.P iba unos pasos más atrás, un poco más retrasado, un tercero y más alejados llegaban los otros dos". Durante el trayecto, la joven "se besó con A.B.".

En este momento, aproximadamente a las 3.08 horas, J.A.P se fija en que una mujer está llamando al telefonillo de un portal de la calle Paulino Caballero, por lo que "acelera el paso con el fin de alcanzar la puerta del portal antes de que la señora entre y de esa manera acceder al inmueble, lo que consigue".

"Tras mantener una breve conversación con la señora, J.A.P. entra en el portal, y simulando que está alojado en uno de los domicilios, coge uno de los ascensores, sube al segundo piso y después baja de nuevo al portal, abriendo la puerta y franqueando el paso a sus compañeros, que estaban ya al lado del portal con la denunciante", afirma el fiscal.

Según indica en su escrito, "cuando J.A.P franqueó la entrada, dos de ellos agarraron a la joven por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que se callara y no gritara". La llevaron, tras subir hasta el segundo rellano, a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio de agua y electricidad y una vez allí, la rodearon entre los cinco y le quitaron la ropa.

En opinión del Ministerio Público, "valiéndose de su superioridad física y numérica" y de la "imposibilidad" de la joven de ejercer "la más mínima resistencia", los acusados, "actuando de común acuerdo y con ánimo libinidoso, le obligaron a realizar diferentes actos sexuales con cada uno de ellos".

Asimismo, el fiscal manifiesta que mientras se estaban produciendo los hechos, los acusados A.M.G. y A.C., "de común acuerdo con el resto de los acusados, pero sin el conocimiento ni consentimiento" de la joven, realizaron varias grabaciones de vídeo y fotografías con sus teléfonos móviles. Según indica, dichos vídeos "fueron grabados con la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlos, enviarlos y difundirlos a su grupo de amigos".

Por otro lado, alega el Ministerio Público, cuando los acusados "se dieron por satisfechos" y antes de salir del portal, "valiéndose de la misma situación intimidatoria creada a la víctima y actuando de común acuerdo, se apoderaron en su propio beneficio de su teléfono móvil, si bien antes le quitaron la funda, extrajeron la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y las arrojaron en el lugar de los hechos".

Fue a las 3.27 horas cuando los acusados salieron del portal dejando a la joven "sola en el interior" y se dirigieron hacia la Plaza de Toros. La víctima, por su parte, a las 3.29 horas, se dirigió a un banco de la avenida Roncesvalles donde se sentó, "llorando desconsolada y en posición fetal, siendo auxiliada instantes después por una pareja de ciudadanos que transitaban por el lugar que se acercaron a ella al ver su estado y que dieron aviso al 112".

El fiscal explica que la joven fue trasladada a un centro médico donde fue atendida realizándose una prueba de detección de alcohol en sangre que arrojó un resultado de 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia de los hechos, "tuvo lesiones y se le administró tratamiento farmacológico".

Asimismo, como consecuencia de los hechos, "sufre trastorno de estrés postraumático para el que se recomienda tratamiento psicológico, no siendo posible valorar secuelas psicológicas hasta que transcurran al menos dos años".

Para los abogados de la manada la mejor defensa fue el ataque a la víctima: lo que hizo durante aquella noche, antes y después de los hechos, la forma de comportarse durante su declaración, su vida posterior... Su relato, sostienen, no es creíble, está lleno de incoherencias y su comportamiento no es propio de una mujer que ha sufrido una agresión sexual.