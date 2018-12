Premiado el CHN por un estudio sobre novedosas técnicas de drenaje biliar guiadas por ecoendoscopias

El estudio 'El drenaje biliar transmural guiado por ecoendoscopia debe ser de primera elección en pacientes con estenosis maligna e imposibilidad de canulación biliar transpapilar', desarrollado por el doctor Juan José Vila y colaboradores, compara dos técnicas de drenaje de la vía biliar guiadas por ecoendoscopia (técnica que combina la realización de endoscopia y ecografía, con lo que permite realizar una ecografía interna a través del tubo digestivo).

Estas técnicas se utilizan en un pequeño porcentaje de pacientes con obstrucción de la vía biliar en los que no se puede realizar el drenaje mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), bien porque no se consiga canular la papila como se hace habitualmente en esta técnica, o bien porque no se pueda llegar con el endoscopio hasta la papila por cirugía previa u otros motivos, ha informado el Gobierno foral en una nota.

El drenaje biliar guiado por ecoendoscopia ha demostrado tener menos riesgo de complicación que la alternativa clásica de drenaje - consistente en el drenaje percutáneo realizado por radiólogos intervencionistas-, además de que permite realizar drenaje del conducto pancreático, en cuyo caso la alternativa sería la cirugía, también con mayor riesgo para el paciente que la endoscopia, ha añadido.

Estas técnicas de drenaje guiadas por ecoendoscopia se implantaron en el CHN en 2009, "siendo uno de los primeros hospitales de España en realizar este tipo de drenajes". A lo largo de estos años el equipo del doctor Juan José Vila ha colaborado con otros hospitales, incluso internacionales, a través de diferentes publicaciones de referencia sobre estas técnicas en las revistas especializadas de mayor prestigio.

SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO RECONOCIDO

Durante el congreso ha tenido lugar, también, el X Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva en el que se ha premiado al equipo de enfermería de la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo del CHN por la comunicación 'Cierre de fístula Esófago-Bronquial refractaria mediante malla de Vicryl y Cianoacrilato'.

El trabajo hace referencia a un paciente con antecedentes de gastrectomía parcial por un tumor gástrico que desarrolla una fístula esófago-bronquial en el postoperatorio con complicaciones respiratorias secundarias. En la comunicación se describe el plan de cuidados de Enfermería, con sus diagnósticos (ansiedad relacionada con amenaza para el estado de salud, limpieza ineficaz de la vía aérea relacionada con cuerpos extraños y riesgo de asfixia manifestada por el proceso patológico), y destacando la importancia de conocer el arsenal terapéutico que permite emplear técnicas complejas e inusuales en el trabajo diario.

El póster 'Plan de formación para el personal de nueva incorporación al Servicio de Endoscopias' del equipo de enfermería ha recibido, también, un reconocimiento.

Asimismo, otro proyecto de investigación en el que participa la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo ha sido becado en la XLI Reunión Vasco-Navarra de Patología Digestiva celebrado recientemente en Bilbao. El trabajo 'Ratio Galectina-3/1: Ácido retinoico como biomarcador subrogado de progresión tumoral en adenocarcinoma ductal de cáncer de páncreas', desarrollado por el equipo de la doctora Natalia Ramírez Huerto -investigadora de Navarrabiomed- y el doctor Antonio Viudez -investigador y miembro del servicio de Oncología del CHN-, en colaboración con el doctor Vila y la Unidad de Endoscopia. Este trabajo fue presentado por el doctor Juan Carrascosa, médico de esta unidad.

En este mismo congreso el Servicio de Aparato Digestivo encabezado por el doctor José M. Zozaya recibió, también, el premio a la mejor comunicación póster por el trabajo 'Estudio en vida real del efecto de la curación de la infección crónica por el virus de la hepatitis C con antivirales de acción directa sobre la fibrosis hepática y el perfil metabólico', presentado por Silvia Goñi, doctora de la Unidad de Hepatología del citado servicio.