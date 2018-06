El Sindicato Médico asegura que hubo irregularidades en anteriores oposiciones de Osakidetza

LAB carga contra un libro homófobo y machista en la OPE

El sindicato LAB ha pedido a Osakidetza que retire un libro de la bibliografía de la OPE de la categoría de Enfermería por contener "contenidos LGTBIfóbicos y machistas". Según ha informado la central, recientemente ha hecho llegar un escrito al director de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, en el que se solicita la retirada inmediata del libro 'La salud mental y sus cuidados' incluido en la bibliografía de la categoría de Enfermería en la OPE 2016-17. En el citado libro, publicado por la editorial de la Universidad de Navarra EUNSA, se recogen afirmaciones "del todo inaceptables, machistas y LGTBIfóbicas". Ante la solicitud de LAB, el Departamento de Salud y Osakidetza han aclarado que "los temas relacionados con la identidad sexual y la orientación sexual no forman parte del temario de dicha categoría para esta convocatoria y, en consecuencia, no han de ser objeto de estudio para los opositores". Es decir, sólo una parte de esa publicación es objeto de estudio, mientras que el tono del resto de la publicación no es compartido por Osakidetza.