LGTBI, otra vergüenza más de la derecha española

Asombra la ligereza con que los partidos políticos -o mejor, sus líderes- afrontan sus obligaciones para con la ciudadanía, a la que le piden sus votos en las campañas electorales. Y asombra el descaro con que los líderes de las formaciones políticas acuden a cualquier llamada o reclamo, aun mostrando claramente que acuden en grupo a donde no son llamados como tal. Así ha ocurrido con Ciudadanos (C´s), que ha acudido a las manifestaciones del Orgullo Gay a pesar de que tales celebraciones deberían ser respetadas por las formaciones políticas desde el convencimiento de que lo celebrado no ha de tener que ver con los programas de los partidos, exclusivamente, sino con la vida de cada cual.

Pero en los partidos, a falta de ideología y rigor, están triunfando las estrategias, y esos detalles (¿golfos?) que les incitan a acudir a todas las llamadas aunque los llamadores no hayan pronunciado concretamente sus nombres. La “lideresa” Inés Arrimadas (C´s) acudió a las llamadas del LGTBI del pasado domingo en Madrid pero, a pesar de que C´s no haya apoyado con la suficiente resolución al colectivo que celebraba la manifestación, ella acudió al frente de una importante muestra de militantes de C´s que mostraban con un descaro excesivo que estaban allí. En realidad iban a la manifestación a mostrar en bloque lo que habían negado en los debates referentes a las políticas que afectan al colectivo. Y fueron recriminados por quienes estaban allí presentes. Les reclamaron congruencia, que no es otra cosa que la coherencia y la decencia que deben mostrar quienes se dedican a la “cosa pública”.

No es decente ocupar un lugar en la reivindicación de aquello que previamente se ha negado o rechazado, y C´s ha hecho precisamente eso. Es posible que obedeciera al hecho de que sus compañeros de viaje no sean los debidos: PP y VOX pueden llevarte al borde de un barranco, pero despeñarte es obra de tu propia voluntad, de modo que C´s debería haber eludido la llamada del colectivo, porque acudir a ella sólo podía responder a su descaro y a la impostura atrevida de quienes están al plato y a las tajadas, de los aprovechados.

(Permítanme advertir que la reacción de los asistentes contra los manifestantes de C´s no fue lo más apropiado, porque se trata de un colectivo abnegado, que durante tanto tiempo ha vivido “escondido” tras un silencio y un anonimato forzado por la sociedad intransigente en que han vivido, de modo que cualquier muestra de su existencia, -por otra parte notoria y explícita en nuestra sociedad-, ha sido respondida con palabras “malditas” y comportamientos miserables).

Y bien, ahora que nuestra sociedad va superando algunos comportamientos remilgosos e inhumanos, ahora que ofrece sus calle a todos y a todas al margen de las características de sus reivindicaciones -principalmente porque todas las reivindicaciones pueden ser aceptadas salvo las inhumanas- habría estado bien que la presencia de los miembros de C´s hubiera sido aceptada, si bien Inés Arrimadas y los demás acompañantes suyos deberían haber acudido en medio de la multitud y sin distintivos partidistas. Que algún manifestante se expresara contra el grupo de C´s con displicencia debe ser considerado algo tan normal como lógico a tenor del comportamiento de C´s en la Política española, y en el día a día del colectivo gay, tan perseguido como denostado.

Aún es preciso añadir algo más: la reacción de C´s, con Arrimadas a la cabeza, que culpa a Podemos y al PSOE de incitar a los manifestantes contra C´s es muy grave, aparte de mostrar la necedad de tales palabras acusatorias. ¿Acaso cree Inés Arrimadas que el colectivo LGTBI está integrado por necios, cobardes o pusilánimes? Se trata de personas íntegras que han sufrido discriminación, cuando no desprecio. Se trata de personas que han sufrido una especie de clandestinidad impuesta. Se trata de personas que hoy, por fin, se muestran sonrientes y comparten nuestras sonrisas.

Se impone, como imprescindible, que Inés Arrimadas y C´s pidan perdón a quienes han acusado, sobre todo a los que celebraron el día del Orgullo Gay, al que ellos aportaron su borrón “ciudadano”… El término “ciudadano” solo es tal (“ciudadano”) en el nombre… Una añagaza más de la derecha, de una de las derechas españolas.