Hic Rhodus, hic salta

No hace falta presentar los hechos, todo Madrid los conoce. Todo Madrid y toda España. El PP vive unos momentos de terrible inestabilidad. No parece que vayan a resolverse de manera pacífica las diferencias internas del buque insignia de la derecha patria; es más, algunas de las mascotas del neoliberalismo más voraz apuestan por extirpar a los perdedores a través de una purga ejemplarizante: la omertá no se rompe, el partido está por encima de cualquier cosa. Siempre se barre hacia adentro. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. No se ataca el nepotismo de una de los nuestros. Lo política es una tarta, en definitiva, ¿no? Hay pastel para todos los que se porten bien.

El problema es que las disputas sicilianas del PP han llegado a la orilla del Ayuntamiento de la capital. Pretender usar recursos públicos para dañar a tu adversaria supone la fulminación de cualquier código ético. Por eso la comisión de investigación que se está llevando a cabo es tan importante. No se trata de hacer leña del árbol caído, entre otras cosas porque el árbol todavía no ha caído. Se trata de llegar al fondo de esta conspiración y descubrir el origen de una estrategia inaceptable desde planteamientos democráticos. Hay raíces muy profundas. No han conseguido hacer lo que pretendían por culpa de una filtración a los medios, no olvidemos esto. Es muy importante a la hora de aceptar sus disculpas.

Martínez Almeida es el hombre de las constantes nuevas oportunidades. Ahora es su momento para demostrar, no solo arrepentimiento (que debería) sino contrición. En su mano está el engrasar bien el funcionamiento de la comisión o apostar por su oxidación. Si él no colabora, todo se ralentiza. Quizá sea ese su propósito. Vivimos tiempos de inmediatez mediática, si la ola rompe en la playa ya no hay noticia. Uno puede jugar a ser un buen político o puede serlo sin mascaradas. Se trata de convicción. ¿En qué crees realmente? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Con los madrileños o con la famiglia? Son preguntas sencillas, aunque parece que a nuestro alcalde le cuesta mucho responderlas.

Hemos puesto en la presidencia de la comisión a Ciudadanos. ¡Qué gran oportunidad para hacer las cosas bien! Ellos están en el gobierno, siguen en él, a pesar de los pesares. Siendo pesimista, no encuentro mejor manera de desaparecer como partido que dando una lección de honestidad. Siendo optimista, ¡qué momento para comenzar la remontada entre el electorado de la derecha cívica! Si al final optan por mantenerse, una vez más, de perfil, le estarán dando la razón a Luther King cuando afirmó: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.”

Como portavoz del grupo municipal socialista nos comprometemos mi equipo y yo misma a darlo todo. Queremos saberlo todo para que los ciudadanos lo sepan todo. Tenemos una hoja de ruta clara y nuestro objetivo es conseguir que se sepa la verdad y que el Ayuntamiento de la capital de España recupere su dignidad y sea un ejemplo de honestidad. No nos merecemos esto.