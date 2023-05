La derecha recurre a ETA (da igual cuándo leas esto)

“La derecha recurre a ETA en la campaña electoral”. Venga, a ver quién adivina de cuándo es este titular que acabo de recortar. ¿De esta misma semana, por la presencia de exterroristas en las listas de Bildu? ¿O quizás lo he recuperado de las últimas elecciones generales, las repetidas de noviembre de 2019? Un momento, que alguien acaba de levantar la mano y dice que no, que es de las generales, sí, pero las de abril del mismo año. ¡El caballero al fondo de la sala sube la puja: elecciones andaluzas de 2018! Aunque ahora que lo miro bien, me suena de las madrileñas de 2021… ¿O fue en las de Castilla y León…?

Solución: todas las respuestas son correctas. El mismo titular, palabra por palabra, lo he encontrado en todas esas convocatorias. Y no he querido mirar más atrás en el tiempo, por fijarme solo en los últimos cinco años, ya con ETA disuelta. Es verdad que esta vez Bildu se lo ha puesto muy fácil con sus discutibles candidatos, pero si nos asomamos a la hemeroteca veremos qué poquito necesita la derecha política y mediática para agitar el espantajo etarra cuando hay urnas a la vista:

Elecciones andaluzas, diciembre de 2018: días antes de la jornada electoral, el entonces líder del PP, Pablo Casado (explíquenles a los jóvenes quién era), aprovecha un mitin en Almería para proponer un endurecimiento de la política penitenciaria y del código penal para castigar el enaltecimiento del terrorismo. “Votar a Susana Díaz es votar a Otegi”, remata con finura uno de los más grandes oradores que ha dado la derecha española en siglos.

Elecciones generales, abril de 2019: Abascal y Albert Rivera (explíquenles a los jóvenes, etc.) montan sendos mítines en el País Vasco que acaban en altercados con “proetarras”. Para no quedarse atrás, Casado exige la aplicación de la ley de partidos a Bildu, y acaba proponiendo un ejercicio de imaginación a los asistentes a un mitin, en plan dinámica de grupo: que se imaginen siendo todos asesinados por ETA.

Elecciones generales repetidas, noviembre de 2019: el PP monta un numerito en Bruselas para que el Parlamento europeo apruebe enviar a España una misión que investigue los crímenes sin resolver de ETA. La propuesta no tiene ni pies ni cabeza, siendo un estado democrático, pero le vale para acusar al PSOE (¡y a Ciudadanos de paso!) de impedir que se investiguen los crímenes terroristas.

Elecciones a la Comunidad de Madrid, mayo de 2021: en la última semana de campaña, el PP celebra un mitin con víctimas del terrorismo (elecciones madrileñas, insisto). Les promete que tendrán voz en la política penitenciaria, y ya de paso deja otro mensaje de finura inigualable: “Rufián y Otegi no votarían a Ayuso, votarían a Gabilondo, Iglesias o Mónica”. El titular se lo lleva Ayuso, claro: después de que Pablo Iglesias reciba una bala por correo, acusa al entonces candidato de “blanquear, coquetear y tontear con ETA”.

Ya estaría todo… Ah, no, espera, que también se celebraron elecciones en Castilla y León el año pasado. Bueno, pero en unas autonómicas castellanoleonesas no hay manera de sacar el comodín etarra, ¿no? Faltaría más: a tres días de las elecciones, se publica un informe de la Guardia Civil sobre contactos tiempo atrás entre Instituciones Penitenciarias y organizaciones de apoyo a los presos de ETA. La excusa perfecta para que PP, Vox y Ciudadanos pidan una investigación y el cese de Marlaska. “Esto también se vota el domingo”, avisan. Y por si algún votante de Soria se despista, en la misma jornada electoral el diario ABC publica a toda portada “la lista de la vergüenza”: sobre fondo negro, 84 nombres de víctimas (algunos con fotos) cuyos asesinos, según el periódico, se beneficiarían de una reforma penal que “el gobierno planea”.

Las candidaturas de Bildu son un regalo electoral para la derecha, sí. Pero sin ellas, den por seguro que habrían encontrado cualquier otra excusa para que pudiésemos titular una vez más: “La derecha recurre a ETA en campaña”.