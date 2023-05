¿Se pueden perder las elecciones con los mejores datos de empleo de la historia?

“Datos históricos…” “Cifras nunca vistas…” “Un nuevo récord…” “No se había visto algo así en quince años…” “Un aumento sin apenas precedentes…” ¿Hablamos de los datos de empleo de abril? Sí, claro: como repitieron este jueves el presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz, son datos históricos, cifras de creación de empleo nunca vistas, un nuevo récord de afiliación, no se había visto un número tan bajo de parados en quince años, un mes de abril sin apenas precedentes…

¿Qué pasa que no estamos celebrándolos, siendo como son datos magníficos? Pasa que esas mismas expresiones, idénticas, las leímos también ayer pero referidas a los alquileres en el último año según Idealista, y al precio de los pisos en venta según Fotocasa: Datos históricos en el mercado de vivienda… Cifras nunca vistas en la mayoría de ciudades para alquilar un piso… Un nuevo récord en el porcentaje de sueldo dedicado a la vivienda… No se había visto un metro cuadrado tan caro en quince años… Un aumento sin apenas precedentes en casi todas las capitales, y de dos dígitos en ciudades como Málaga, Palma, Valencia, Barcelona o Madrid…

Sin alejarnos de la vivienda, pasa que esas mismas expresiones, idénticas, las leemos referidas a nuestras hipotecas cada vez que el Banco Central Europeo sube el precio del dinero: cifras nunca vistas en tu cuota mensual, un nuevo récord en las hipotecas variables, un encarecimiento de las hipotecas fijas sin apenas precedentes, no se había visto un Euribor tan alto en quince años…

Y pasa también que las mismas expresiones, idénticas, las pronuncias cada vez que vas al súper o a la frutería: precios nunca vistos en tu barrio, un nuevo récord en el ticket de la compra, un aumento de los productos de primera necesidad sin apenas precedentes y que continúa al alza mes tras mes…

Así que los datos históricos, récords y cifras nunca vistas del empleo, quedan ensombrecidos por los datos históricos, récords y cifras nunca vistas de alquileres, hipotecas o la cesta de la compra. Y lo mismo pasa con el aumento igualmente histórico, récord y nunca visto del salario mínimo; las reducciones históricas, récords y nunca vistas de la precariedad laboral; o la desigualdad social a niveles que no se habían visto en quince años gracias al ‘escudo social’: todos esos buenos datos quedan en segundo plano frente al verdadero dato histórico, nunca visto, récord y etc.: la pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento de los trabajadores por la combinación de vivienda más cara, hipotecas más altas, inflación disparada y sueldos devaluados.

Retomo la pregunta del título: ¿se pueden perder las elecciones presentando los mejores datos de empleo de la historia? Las anteriores derrotas de gobiernos del PSOE fueron acompañadas de altísimas tasas de paro, muy por encima del 20% en los últimos años tanto de Felipe González como de Zapatero. El empleo fue munición para la derecha, que llegó cabalgando la ola de sendas crisis económicas y sociales.

Esta vez es diferente: el gobierno de coalición puede presentarse en las venideras elecciones, las de mayo primero y las generales después, con datos históricos, cifras nunca vistas, récords, etc., no solo en materia de empleo y paro, también en otros indicadores macroeconómicos. Pero como no se espabile en hacer algo para aliviar todos esos otros datos históricos, cifras nunca vistas y récords que están asfixiando a tantas familias, lo que puede ser histórico es el batacazo electoral.