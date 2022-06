El Torico y los miuras

Resulta que la estatua del Torico, emblema de Teruel, ha quedado destrozada al precipitarse al suelo desde su columna de 7 metros. Se celebraba en la capital aragonesa el Congreso Nacional del Toro de Cuerda y no se les ocurrió otra cosa que colocarle un aro con 23 sogas de otros tantos municipios participantes. Al retirarlo fue cuando la estatua se fue detrás hasta el duro asfalto. Y entonces descubrieron que la histórica figura que pensaron de bronce es de una aleación de hierro. Aleación gris, dicen. Suponen que alguien la falsificó en algún momento de su azarosa vida, que se cuenta por centurias. Parece poco probable que el material se haya transmutado con el tiempo. Y el hecho de no dejar constancia escrita del trueque da una cierta orientación.

Tan españoles el toro y la trampa que aparecen en momentos precisos para recordarnos su pervivencia. Porque se nos vienen encima unos días de gran y especial actividad en los que pueden irse adoptando diversos papeles en el ruedo.

Nos enfrentamos a una semana compleja en la que España recibe en Madrid a delegaciones, al más alto nivel, de 40 países en la Cumbre de la OTAN. En un contexto de guerra amplia con epicentro en Ucrania. Diez mil agentes de Seguridad, entre policías y Guardia Civil, vigilarán su desarrollo y el Ejército se ocupará del espacio aéreo. La delegación del Gobierno ha prohibido dos manifestaciones anti-OTAN en Madrid por 'motivos de seguridad', no la previa del domingo y tampoco las varias -no menos de 5- convocadas por Jusapol que, eso sí, alejadas de las puertas del evento, prometen desplegarse en “concentraciones móviles” ante los hoteles de los mandatarios. Dicen que las protestas son por reivindicaciones laborales pero no cabe duda de que la Comunidad Internacional se hará una idea explícita de lo que ocurre en nuestro país.

Les recuerdo que, vigente la Ley Mordaza que impuso el PP y no ha derogado el gobierno actual, la palabra de un agente prevalece ante la de cualquier ciudadano. Las calles van a ser un coso cerrado de alguna manera, donde es mejor no entrar en evitación de no poder salir en condiciones. La carga ideológica difundida también prevé ser potente y precisar sus filtros y capotes. El grueso de las interpretaciones mediáticas necesitará algo de material más contundente: escudos, por ejemplo. El entusiasmo ya desborda las ondas y las redes.

Casi simultáneamente, la plaza se abrirá de par en par con la fiesta del Orgullo LGTBI, en un contexto especialmente intolerante tras haberse rearmado machismos y homofobias ultraderechistas. Ya están en gobiernos. Por cierto, el inefable gobierno de Castilla y León se montó una protesta contra lo que ellos se empeñan en llamar “violencia intrafamiliar” y solo acudieron ellos, 5 personas. Se quedaron solos. Pero ostentan poder. Como en Madrid. Vean esta intervención en la Asamblea de Madrid de una diputada de Vox que, entre risas y desprecio, califica la orientación sexual del interlocutor como una enfermedad contraída: personas “con” LGTBI. La respuesta de Eduardo Rubiño (Más Madrid) era seguida con cara de asco por la Consejera de Familia (PP), Concepción Dancausa.

Hoy Vox me ha dicho que "me cuide mucho en el orgullo", sonriendo, y haciendo referencia a un estigma que las personas LGTBI conocemos perfectamente. Aquí mi respuesta 👇 pic.twitter.com/eg8zGbP9fm — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) 23 de junio de 2022

Si fueran perspicaces, las visitas extranjeras de la Cumbre OTAN advertirían un surtido de miuras varios corriendo por la ciudad dispuestos a embestir con su fuerza y motivos diversos como marca el tópico español. La realidad es más llana: atacan, huyen, se defienden. De la razón, a menudo.

Uno de los animales menos inteligentes, primitivo, burdo pero majestuoso, pesado y sin embargo ágil. Símbolo mítico desde la Antigüedad de toda la cultura mediterránea apenas solo en nuestro país permanece arraigado en la vida cotidiana. En la promoción de una España atávica y retrógrada. Que incluso le dedica más recursos públicos en las administraciones del PP que a servicios fundamentales.

Aprendí personalmente mucho del toro en uno de los dos reportajes con los que me despedí de Informe Semanal de TVE , forzada por un ERE como otros 4.000 compañeros. Fue a mi iniciativa, buscando orígenes a lo inexplicable y como contrapartida a tragarme el otro: un cumpleaños de Juan Carlos I. La dura experiencia de tratar de huir en leves resquicios al honor y loa del personaje en su biografía, impuestos aún entonces, deja un sonrojo de largo recorrido. Algo es algo, te dices. Aquellas gestas casi épicas que consistían en colocar a Alfonso Guerra, vicepresidente, diciendo NO a la OTAN, en el reportaje que se hubiera querido de apoyo al sí en el referéndum. Como hizo Juan Tortosa. Fue la primera gran vuelta de chaqueta del PSOE de González. Y allí se fue quedando la de pana.

María del Monte sale del armario LGTBI, brava, tras morir su madre. Evidenciando las décadas de disimulos de la verdad que hoy las fuerzas del Mal quieren reproducir. Tantos tabúes, sufrimientos, amor en el fondo. La OTAN, blindada y el compromiso de “invertir en Defensa para invertir en paz, libertad y seguridad”, dice la Ministra Margarita Robles. .

En la dehesa, a pocos metros de los toros que paseaban tranquilos, los hermanos Miura, al frente de una ganadería fundada en 1842 que da nombre genérico a los toros bravos, me contaron que solo pelean, como todos los animales, por el poder en la manada. Otra cosa y muy distinta es cuando llegan asustados al espacio extraño de la plaza: la reacción al verse además acorralados y agredidos. Símbolo de virilidad (como transferida de especie), no se aparean jamás con una vaca, sin embargo. La tarea de reproducción se encomienda a los sementales y vacas elegidos por sus características.

El toro brotó del mar, según la leyenda griega. Raptó a Europa y engendró con Pasifae un monstruo: el Minotauro. Encerrado en su laberinto, comía vidas en sacrificio… hasta que llegó Teseo. Hoy, ayer, cuando fuera, se dio el cambiazo de bronce por hierro al Torico de Teruel. Poco más hay que explicar.