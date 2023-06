Querido Alberto Macías Gracia, soy tu primo José Macías Pena próximamente tendré oportunidad de acabar con el sanchismo y querría hacerte una pregunta porque, efectivamente, quiero acabar con el sanchismo y quiero armarme de argumentos para hacerlo con todas las ganas del mundo:

Alberto Macías Gracia, mil razones te daría. Te suelto a vuela pluma unas cuantas:

1. Si quieres bajar impuestos a los ricos, acaba con el sanchismo

2. Si quieres que se forren las eléctricas, acaba con el sanchismo

3. Si quieres acabar con el autoconsumo eléctrico, acaba con el sanchismo.

4. Si quieres acabar con el tope del gas, acaba con el sanchismo.

5. Si quieres una justicia que proteja sobre todo a ricos conservadores, acaba con el sanchismo.

6. Si quieres que la mujer violada tenga que demostrar que dijo no, acaba con el sanchismo

7. Si quieres congelar las subidas del salario mínimo, acaba con el sanchismo.

8. Si quieres que las pensiones suban como máximo un 0,25% en lugar del IPC (8,5%) acaba con el sanchismo.

9. Si quieres trabajo temporal en vez de fijo, acaba con el sanchismo

10.Si quieres que vuelva el “process”. Acaba con el sanchismo.

11. Si te importa más que nada lograr que Cataluña no sea independiente y que esté sometida militarmente, acaba con el sanchismo.

12. Si quieres potenciar la desecación de Doñana, acaba con el sanchismo

13. Si quieres que seamos garrulos en Europa, acaba con el sanchismo

Te daría mil doscientas más, pero no tengo que buscar ninguna porque a la hora de votar las que son imparables son las razones emocionales. Por eso:

14. Si quieres acabar con los que te digo siempre que son los culpables de tus frustraciones y sobre todo de las mías, acaba con el sanchismo

15. Si quieres acabar con todos los que no piensan como tú con métodos francos y eficaces, acaba con el sanchismo

José Macías Pena; ¿Me estás diciendo que votar por odio es una sinrazón?

Alberto Macías Gracia Si, pero ¡qué a gusto te quedas! (de momento). Luego con el tiempo y si lo piensas, no te sentirás tan bien; pero no te preocupes, ¡ya nos encargaremos de que no pienses¡