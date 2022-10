Americanización, Halloween y OTAN

Algunos elementos culturales como fenómenos de americanización en el mundo son las comidas rápidas representadas por compañías alimentarias como McDonalds, Burger King, KFC , Dominos Pizza… El lenguaje presente en expresiones y palabras popularizados a través de la música y de las películas como elementos de americanización, también lo son. Por poner un ejemplo, en los países hispanohablantes y en muchas otras culturas del mundo, la expresión Okay (en castellano: vale, listo o de acuerdo) es una de ellas. Las maneras de vestir influenciadas por los mundialmente famosos y famosas artistas estadounidenses han logrado afectar en las formas de vestir de jóvenes y no tan jóvenes de los diferentes continentes. Son caldo de cultivo para el consumismo las celebraciones de Black Friday (viernes negro) y la adopción en Estados Unidos y posterior expansión de Halloween (noche de brujas)… Además de espacios urbanos y muchas cosas más.

Últimamente Estados Unidos (EE.UU) puso su bota sobre España, en el tema arancelario de la aceituna, el aceite y otros productos y nos amenazaba con sanciones si ayudábamos a Venezuela. Aunque ahora con la crisis del petróleo, para Joe Biden, con toda hipocresía, Maduro ya no es el dictador Maduro, sino el presidente legítimo Nicolás Maduro y no el usurpador Guaidó. Lamentablemente, los gobiernos españoles siempre se han plegado a sus requerimientos, diciendo “si bwana” a los gobiernos yankees, estando a favor de todas sus fechorías, incluidos Fondos Buitre y OTAN.

La americanización, por tanto, no es solo cultural sino que su influencia es también económica, política, social, imperialista y armamentística. Aunque ya su hegemonía mundial se está poniendo en cuestión, por el gigante chino, los yanquees siguen llevando en su ADN un imperialismo demoledor y depredador. Ver las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo desde su guerra de independencia en 1775 en adelante, aquí:

LA OTAN YA NO HABLA DE DEFENSA Y ADVERSARIOS, HABLA DE ATAQUE Y ENEMIGOS

Como dice el teólogo Leonardo Boff: “La OTAN que fue siempre sirviente de EE.UU, en la última reunión de París, con el presidente de EE.UU han cambiado su significación de una forma extremadamente peligrosa, porque antes era un organismo en defensa, contra las agresiones y ahora no. Han cambiado el estatuto para ser un organismo también de ataque. Y dice: tenemos dos enemigos para vencer, el primero es Rusia y más adelante es China. Ya no hablan de adversarios, hablan de enemigos. Puede ser que decida intervenir en América latina, porque han cambiado el estatuto en función de mantener el ideal imperial de EE.UU. Un mundo, un imperio. Cubrir todos los espacios, dominar todos los espacios con más de 800 bases nucleares, gran parte de ellas con ojivas nucleares. Combatir los regímenes que se oponen a esto y quienes no se coordinan con esa estrategia. No es la multipolaridad, el mundo pluriglobal, no, la única globalización viene dada del imperio, que se impone a todos y destruye los que se oponen y admiten la diversidad”.

A Estados Unidos se le ve el plumero, como dice el escritor y periodista, especialista en política internacional, Rusia, Alemania y China, Rafael Poch: Cuando Estados Unidos le pide a China que se sume a las sanciones contra Rusia, lo que le está diciendo es: “ayúdanos a cargarnos a tu socio para que luego podamos ir a por ti con mayor comodidad y menor peligro”. Los chinos lo entienden perfectamente y, como dicen en Galicia “los mandan pal carayu”.

¡Que les aproveche Halloween!