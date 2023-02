La calle-autovía de Madrid que nos mata lentamente

Recientemente, el alcalde de Madrid inicio una campaña mediática mediante un mensaje muy contundente: “Madrid, por fin Respira”, insistiendo en que “las 24 estaciones de calidad del aire repartidas por el municipio presentan los niveles de NO2 más bajos desde que se aplica la normativa comunitaria”.

Igual que se realizó con la Plaza Elíptica, en donde existe una estación de medida de la contaminación cercana al tráfico de esta a la entrada de la A-42 en Madrid, existen otras zonas con la misma o mayor contaminación aérea. Esa plaza junto con sus zonas cercanas fue declarada zona de bajas emisiones y se restringió el paso de vehículos más contaminantes.

En 2022 algunas organizaciones del Distrito Latina de Madrid planificaron medir los datos de contaminación de NO2 al lado del Paseo de Extremadura (antigua A5) a su paso por su distrito.

Esta vía urbana municipal tiene un tráfico diario de mas de 130.000 vehículos en sus ocho carriles y provoca una separación traumática de los diferentes barrios del Distrito Latina: Campamento, Aluche, Lucero, Cuatro Vientos. Algunas casas habitadas e instituciones educativas están a menos de 3 metros de dicha vía.

Varios tubos de análisis por difusión de NO2 (Tubos Palmes) se instalaron a una altura de 3 metros en varias localizaciones de la A5 en mayo de 2022 (30 días). La preparación de los tubos y su análisis se realizó en el Laboratorio Química II de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los 4 tubos midieron unas concentraciones de NO2 de 49.7; 88.2; 56.8; y 60 µg/m³. La desviación estándar y el coeficiente de variación eran de 0.5 y 2.7% respectivamente. La normativa a la que aludía el Alcalde de Madrid coloca el límite tolerable de NO2 en 40 µg/m³. La WHO (2021) considera que el límite anual adecuado para NO2 es de 10 µg/m³, y el diario de 25 µg/m³.

Dos investigaciones independientes (Ecologistas en Acción y MESDIL) han demostrado que las medidas de NO2 cerca de dos instituciones educativas que están ubicadas al lado de esa autovía – calle municipal tienen unos niveles superiores a 80 µg/m³.

Esas concentraciones de NO2 inhaladas durante días y días, junto con el continuo ruido del paso de vehículos provoca a corto, medio y largo plazo un serio deterioro de la salud.

Fuentes de Datos:

