Carta abierta a Juan Espadas

Estimado compañero Juan, después de los resultados del 19-J todo son elucubraciones, acusaciones veladas, reparto de responsabilidades ante la derrota y las soluciones que cada cual estime a su más leal y saber entender.

No se ha obtenido el gobierno porque se han perdido las elecciones, es cierto que a veces se gobierna habiendo perdido y en otras ocasiones como en 2018 se perdió el gobierno ganando las elecciones. Esto no quiere decir que pretenda establecer un paralelismo entre Susana Díaz y tú, para nada. Sin embargo hay una responsabilidad que compartís, el grado de desmovilización de la militancia y el desafecto del electorado hacía el PSOE, y estas razones, entre otras, han conducido al mismo fin, el gobierno del PP en Andalucía, en 2018 y ahora. Vano consuelo el de los progresistas el pensar que al menos Vox se ha quedado fuera del gobierno. Menos da una piedra…

El candidato Juan Espadas no es el responsable de esta debacle socialista, pero el Secretario General del PSOE-A sí, igual que en su momento Susana Díaz debió asumir esa responsabilidad y no conducir a la organización hacía una lucha interna que acabo debilitándonos aún más. Me gustaría saber qué piensas, no lo que nos trasladas a través de los medios, cuál es el análisis de futuro, qué crees debe hacer la organización socialista que presides, no con perspectiva a cuatro años o como jefe de la oposición, sino como Secretario General del partido en Andalucía. ¿Cómo puedes pensar tan a largo plazo estando a la vuelta de la esquina unas elecciones generales?

Imagino tu estado de ánimo y tú debes imaginar el de tantos andaluces que se han visto sorprendidos y defraudados por esos resultados. Uno de los muchos argumentos que cruzan las redes e impulsan los medios es el poco tiempo que has tenido para trazar estrategias y organizar el partido para afrontar con éxito este primer envite electoral como Secretario General, pero tú has conformado y aceptado o pactado la configuración de la organización en las ocho provincias andaluzas, eres responsable, al menos “jerárquicamente” de los nombramientos de los ocho Secretario Generales y de su respectivas ejecutivas y por lo tanto debes exigir responsabilidades a cada uno de ellos y no vale con el “mea culpa” entonado al alirón, los que en la jerga política se conoce como autocrítica y que solo sirve para tranquilizar la conciencias de los mediocres, que no digo que no sea bueno hacerla, pero en serio y con todas las consecuencias.

No te voy a pedir la dimisión, no es la solución, pero sí que actives el partido, que exijas responsabilidades, que te deshagas de los mediocres y también de los mezquinos. Te toca, ya para las locales no queda tiempo, preparar la organización no para las próximas autonómicas sino para las generales y contribuir desde Andalucía a la victoria del PSOE. Debes reactivar las casas del pueblo, machacarte visitando agrupaciones, incentivando e ilusionando a la militancia, exigiendo a los órganos provinciales una movilización como jamás haya visto este partido, rodearte de compañeros válidos, deshacerte de los arribistas. En la medida de lo posible, evitar la acumulación de “responsabilidades” en una misma persona, separar lo orgánico de lo institucional, siempre que sea posible, este partido nuestro está institucionalizado hasta las cejas. ¿No te das cuenta que se usa el partido para controlar la listas electorales, para así tener manos que se levanten en los congresos del partido y volver a repartir dádivas en los parlamentos, diputaciones, mancomunidades…..? Rompe esa dinámica y empezaremos a caminar de nuevo.

No te voy a pedir la dimisión, sería darle cuartos al pregonero, pero sí tengo que exigirte coherencia con los resultados obtenidos, tú veras como la gestionas, esa es en estos momento, creo, tú lucha interna más encarnizada, gestionar desde los valores socialistas la debacle de este 19-J, porque puede comprometer a este partido durante décadas. No me gustaría estar en tú piel.

Juan, esta campaña ha sido, entren tú y yo, de las peores organizadas que he visto en mi trayectoria militante. No sé quién ha sido el responsable, pero es el primero que debe salir de tu círculo de trabajo. Entre tú y yo, después de estos resultados ¿crees que todos los responsables orgánicos provinciales han estado a la altura que su responsabilidad le exigía? O bien han servido solo como soporte para fotos y mítines, y que mítines Juan… aún estoy perplejo con el de Cártama en Málaga….¿quien ideó ese formato americanizado ajeno a la idiosincrasia de la ciudadanía que se pretendía movilizar?

Juan, no te voy a pedir la dimisión, ni siquiera voy exigirte responsabilidades cuando conozcamos el resultado de las próximas municipales, pero tú sí debes exigir y en última instancia apartar a los compañeros que hagan dejación de sus responsabilidades. Porque si el partido sigue lamiéndose las heridas y continúa con la misma dinámica, si Andalucía no es el partido más votado en las generales de 2023, entonces sí sería conveniente, para la organización, que dieras un paso al lado.

Sin más recibe un fraternal abrazo socialista.