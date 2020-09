Los chulapos del gazapo

Barack Obama en el discurso que pronunció en Johannesburgo (Sudáfrica) con motivo de la conmemoración de los cien años del nacimiento de Nelson Mandela, dijo: "la democracia puede ser caótica, puede ser lenta, puede ser frustrante. Pero la eficiencia que ofrece un autócrata es una falsa promesa". Estas palabras las suscribimos todos los demócratas.

¡Qué distinto al realizado por el líder de Vox en un Pleno del Congreso de los Diputados!

Del discurso de Santiago Abascal, se deduce claramente que es anti comunista. Bueno, para él todo lo que suene a Libertad, Igualdad y Fraternidad es comunismo. Lo que no queda demasiado claro en su discurso es que sea anti fascista.

También creo que la inmensa mayoría de los españoles tenemos claro que los de su séquito son españolistas. Lo que no que no queda nada claro es que sean patriotas.

No hay ninguna duda que de la Constitución, éstos defienden el Título II (de la Corona) con uñas y dientes. Lo que queda meridianamente nítido es que si por ellos fueran eliminarían algunos artículos del Título VIII (de la Organización Territorial del Estado).

Todos tenemos claro que a la "derechita osada" (yo no la llamaría derechita valiente) le viene bien para su estrategia electoral lanzar proclamas populistas. También difundir los bulos creados por seguidores dirigidos a "enfadar" al personal poco informado, a aquellos que sólo leen la letra "gorda" del mensaje y se fijan en la foto que lo acompaña sin contrastar si lo difundido es cierto o no.

Todos tenemos claro cuál es el color de la mascarilla que usan. También lo que se esconde tras la máscara: racismo y xenofobia. Bueno, no lo esconden, sólo lo maquillan.

Haciendo uso de Antonio Machado que dijo aquello de que "todo necio confunde valor y precio", no se tiene nada claro cuál es el valor de estos personajes, aunque se sospecha cual es su precio.

Alguien expresó que "el himno y la bandera, y no los derechos de los ciudadanos, son el patrimonio más importante de este personal". Estoy totalmente de acuerdo. Igual que usted, supongo.

Como este escrito no es más que un artículo de opinión, diré que para mí resulta patente (porque no lo pueden disimular) que lo que no soportan estos personajes es que el Gobierno de España esté conformado por partidos de izquierdas. "¡Si Franco levantara la cabeza!", pensarán.