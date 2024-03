La detestable permeabilidad del poder politico a los tipos grotescos y sinvergüenzas, dados al enriquecimiento ilícito, los jolgorios, la coca y la prostitución, es evidente por repetida

Me puedo imaginar al tal Koldo saliendo de fiestas con el cual Tito Berni, y al ministro Ábalos, directa o indirectamente, pagando las facturas de sus fiestas de puteros detestables (con dinero público, por supuesto).

Lo que más me sorprende de todo esto es que nadie vea, se percate, de que tipos como estos se paseen por el partido o por las instituciones. No me lo creo. Y no vale aquí aquello de que “el PP también”. Que es verdad que también, y que no ha pasado nada porque se han protegido, los muy sinvergüenzas. Pero cada uno debe asumir sus propias responsabilidades y actuar sin miramientos de ningún tipo contra quienes se han enriquecido de forma tan vil, para así depurar todas las responsabilidades. Si estuvieran por la labor de reponer el daño causado y limpiar la casa, investigarían internamente y se personarían en los juzgados como parte acusadora de los implicados solicitando investigaciones para judicialmente ir a la caza de todos los que estén en el ajo, y de quienes lo hayan permitido, que es otra forma de estarlo. Sean quienes sean.

El terrible daño está hecho.

Le toca a PSOE asumir la responsabilidad, la culpa y la vergüenza, si la tienen. Y garantizar la vileza no vuelva a filtrarse nunca en las instituciones, con tipos tan turbios y asquerosos como estos.

¿O van a hacer igual que hicieron aquellos a los que tanto criticaron? Esperemos que no. A ver.