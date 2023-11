¿Hemos vuelto a 1935?

Tras mis lecturas, y recibir muchas clases de Historia Contemporánea de España durante bastantes años, me siento transportado mágicamente al año 1935. Ayer y hoy, leyendo y mirando a esas personas frente a la sede del PSOE, me hicieron recordar lo que me enseñaron mis profesores de Historia Contemporánea y mis lecturas (González Calleja, Viñas, Casanova, Cruz, Moradiellos......), me trasladaron a aquellos años en que por culpa de una derecha que no aceptaba no gobernar, impulsó y provocó un golpe de estado. Son los mismos que aquellos otros, son los que no aceptan el parlamentarismo, son los que hacen republicanos a los que no lo son, son los que enfrentan a amigos con amigos, familiares con familiares, los que crean las dos Españas. Son capaces hasta de insultar a la Corona con tal de gobernar ellos, mejor dicho, con tal de que jamás gobiernen otros. Son los que apoyaron a unos golpistas en 1936, creando alarma en el pueblo, creando miedo para que los ciudadanos de a pie tengamos miedo. Siento vergüenza de algunos que ostentaron, no hace muchos años, altas responsabilidades de España, y que ahora provocan el miedo al pueblo, son como aquellos que justificando un futuro golpe buscaron financiación del fascismo italiano y del nazismo alemán, de hecho alientan el golpismo. Yo no pertenezco a partido alguno pero hoy recuerdo esa imagen que tenía de los años 30 trasladada a mis días. ¿Acaso esta derecha moderada, que existe, no es capaz de arrinconar a algunos dirigentes que recibirían de nuevo, y con agrado, un neo franquismo, un parlamentarismo disfrazado, una Corona presa de ellos. Hoy estoy triste, España, pese a que me duele, no ha cambiado lo que algunos dicen, y la culpa no la tenemos los ciudadanos que intentamos ser honestos, la culpa es de esos que merecen, cuanto menos, mi desprecio profundo. Esos que hasta piden a S.M el Rey que no firme lo que le obliga la monarquía parlamentaria. Solo son unos cobardes de tres al cuatro. Se puede discrepar, se puede solicitar al pueblo que cambie de opinión. “SE PIDE”, no se le engaña. Vamos, es mi criterio, hacia tiempos muy oscuros. Y mientras callamos frente a estos que que solo saben infundir miedo al pueblo. Olvidan algo elemental porque no lo aceptan, “El Pueblo español es Soberano”, ellos solo lo serán con golpes de estado y golpes bajos