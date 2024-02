Humillación, humillar, nos humillan...

Cuando abusamos del lenguaje lo primero que se aprecia es que incurrimos en un artificio, un galimatías de palabras para enredar, para ocultar algo. Cuando decimos la verdad, no necesitamos repetir tanto el verbo. En terminología de Internet, se llama keyword stuffing, que consiste en el uso excesivo de una palabra clave dentro de una misma página web con el fin de mejorar el posicionamiento y la relevancia de la misma para un determinado término. Eso es lo que hacen Feijoo y los suyos. Repiten hasta la saciedad el verbo “humillar”, en todas sus declinaciones, pretendiendo con ello fijar un mensaje claro, unánime, de que el gobierno esta humillando, haciendo morder el polvo a los españoles cuando quiere amnistiar o indultar a los independentistas catalanes. Y claro, ya sabemos que en Política hay que tener memoria. A Feijoo no le ha pasado factura mentir compulsivamente porque en Galicia tiene comprados a los medios, que son los que le hacen el trabajo sucio. Sin embargo, ayer, que salió desesperado en campaña electoral, a apuntarse al carro de los indultos (ya no sería una humillación para España), los diarios El Mundo y ABC, ni siquiera mencionan que Feijoo estaría dispuesto a indultar a Puigdemont, a un terrorista...Y claro, mentir es lo mismo que ocultar una verdad. Para mentir tan compulsivamente hay que tener mejor memoria.