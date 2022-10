Madres muy cansadas

Escribo desde @sindicatmares, grupo de activistas, madres y hermanas, de personas con discapacidades y dependientes toda la vida.

Decimos

¡Por los derechos de nuestros hijos e hijas y por los nuestros también!

Cuando las discapacidades y la dependencia entran por la puerta, los derechos y el feminismo saltan por la ventana.

En setiembre se presentó el Anteproyecto de modificación de la LAPAD (Ley 39/2006 de Dependencia) y días después el Informe de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal etc. @sindicatmares hicimos estas aportaciones (gràcies @lanieto).

El resumen sería: para ser el gobierno más feminista de la historia les han quedado 2 textos muy marichulos.

Concluyen: el sistema de cuidados es insuficiente –¡bravo! - y se basa en el sistema familiar. ¡Y no! No, señoros, se basa en las mujeres. Madres y hermanas. Son mujeres más del 85% de las cuidadoras en la dependencia y más del 95% las cuidadoras de personas dependientes toda la vida (aprox. que los datos son precarios). ¡Ya vale de invisibilizar! Es la primera violencia machista.

Los 2 textos son documentos donde lo más importante es lo que no está.

1- Nada sobre las prestaciones de dependencia congeladas desde 2012 por M. Rajoy que son las únicas sin actualizar. Y así siguen en #PGE23.

Hace años se evaluaron estas prestaciones: que si contribuían a fijar a las mujeres en casa y no creaban trabajo. Ahora sabemos que no es así. Que con estas prestaciones pagamos terapias de nuestros hijos e hijas, ayudas para cuidar y respiros. Se crean trabajos, nos permiten descansar, inciden en nuestra salud y la de nuestras hijas/os. Pero ningún sindicato ni entidad del sector social las reivindica. Es raro, muy raro @RPDiscapacidad? @Cermi_Estatal?

2- Muy poco de las cuidadoras no profesionales, nosotras. Nada sobre nuestra salud. ¡Y ojo! Sería el 1er punto a evaluar: porque es un pico el gasto farmacéutico que hacemos. Las madres que cuidamos hijos e hijas dependientes toda la vida somos el colectivo de cuidadoras con peor estado de salud. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/111314/1/Benestar-salut-persones-cuidadores-familiars-Barcelona-2018.pdf

Y es por agotamiento. Tenemos los mismos problemas de salud que las compañeras Servicio de Atención Domiciliaria @SindicatoSad o @LasKellysBCN (sí, la limpieza es el primer y más importante de los cuidados): espaldas, brazos, muñecas y mucho cansancio. Y si no estamos bien ¿cómo cuidamos?

3- Y poco sobre las cuidadoras profesionales @SindicatoSad, aunque hay un capítulo sobre la creación de trabajo, nada sobre su salud, también precaria.

4- Nada tampoco sobre la dificultad en el acceso a derechos básicos como educación o sanidad, aunque cada día hay noticias de problemas con la escolarización de nuestras hijas/os etc.

5- Y nada tampoco sobre la pobreza de los datos de nuestras hijas e hijos y de los datos de quién cuida En los pocos párrafos en los que aparecemos somos ¡cuidadores! masculino genérico. Se incumple la Ley de Igualdad. Una muestra más de desidia de décadas de administraciones y entidades.

6- Muy poco sobre universalizar los recursos del sistema de cuidados, que se supone que es la tercera pata dels sistema de bienestar. Los recursos de la dependencia no son como los de educación o sanidad, cambian en cada municipio y las diferencias son muy importantes.

7- Muy poco del sobrecoste económico de la discapacidad y la dependencia.

8- Sin datos sobre porcentajes de monomarentalidades en el cuidado de hijas/os dependientes. Un %x de padres que abandonan ¿15%?, todo el sector lo sabe, es maltrato y es una violencia machista.

En cambio, un largo listado de señoros autores y entrevistados en un sector donde apenas hay hombres. Están en la dirección de las entidades del tercer sector y en la academia, como siempre.

Nuestro derecho a la salud no aparece, no está en la agenda política, no existimos. Es la explotación y la invisibilidad capacitista y machista de los cuidados.

‘Los cuidados feminizados y no reconocidos son una forma de explotación, y la explotación y el cansancio es la estrategia de la esclavitud’. ‘No es urgente abordar los cuidados porque los cuerpos que se destruyen son cuerpos sin valor’ Luisa Fuentes Guaza https://futuridadesmaternales.net/author/luisafuentesguaza/

Gracias por publicar estas notas. Cansada de tanto capacitismo y machismo institucional