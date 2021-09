Medios para la lucha contra los incendios forestales

Hay que ver, qué medios tan sofisticados tenemos para hacer la guerra convencional: misiles, portaaviones, submarinos, aviones a reacción, todo complementado con lo último en tecnología digital. Y carísimo. Sin embargo, ¿qué medios tenemos para librar la guerra verdadera, la real, a la que se enfrenta nuestra nación todos los años desde que tengo memoria? Me refiero a los incendios forestales: enviamos a luchar contra el fuego a infantería con mangueritas y con palitas, a helicópteros con cestitas, e hidroaviones Canadair cuya producción comenzó en 1969. ¿De verdad no tenemos nada mejor en 2021? ¿De verdad no somos capaces de diseñar nuevos modelos revolucionarios de extinción de incendios? Que sí, que lo mejor es la prevención (¿qué tal empapar los bosques con agua cuando hay amenaza de incendios?). Pero, después de la prevención, viene la extinción. Yo (un ignorante) soy capaz de imaginar escuadrones de diez hidroaviones gigantes (tamaño B-52), con cuatro motores a reacción cada uno, capaces de alcanzar el mar en dos minutos, cargar agua y llegar al incendio en otros dos minutos, y realizar lo que en otras guerras se llamaba “bombardeo por saturación”, y volver al mar y repetir. Que sí, que yo soy un ignorante, pero estoy seguro de que tenemos ingenieros en España (o en el mundo) capaces de diseñar métodos revolucionarios de extinción de incendios, en vez de seguir en la primera guerra mundial. ¿Y si invertimos el 50% de lo que invertimos en las FFAA? Esta guerra es la guerra de verdad.