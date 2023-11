La operación especial militar de Netanyahu

Gila vestido de militar, descuelga su famoso teléfono.

-¿Son ustedes palestinos?

-

-Ya se que no son horas, señora... Pero....-cara de sorpresa por la respuesta de la señora-. Me ha colgado... ! Si es que uno es un profesional -y vuelve a marcar-...Ahora... Les llamo para avisarles de que les vamos a bombardear...

-

-Señora, no se ponga así: les estoy avisando, ¿no?

--

--Que si mucho o poco? Pues no se... lo normal.

-

-Bueno, señora, eso ya es asunto suyo... ¿No tienen parientes para visitar?

-

-Si claro... Tantos es un poco difícil y los niños ya se sabe, que enredan mucho...Claro. ¿Y vacaciones...?

-¿Que no pueden salir de allí...? Claro, no lo había pensado... Pues no se... Mire, le pongo con el general y ya si un caso ustedes se aclaran...

¡BUM!

Los milicianos de Hamas que asaltaron kibutz y ciudades israelíes entraron por un punto donde operaba un sistema automático de ametralladoras. Ciento cincuenta milicianos al menos murieron allá. El sistema, valorado en varios miles de millones de euros, no pudo con este ataque de saturación y no cumplió las expectativas que el gobierno israelí puso en él. Tampoco los servicios secretos militares avisaron a pesar de que presumen estar infiltrados en todos los niveles. ¿Esta información es verdad, o es mentira? Para evaluar la eficacia de la inteligencia israelí.

El ejército israelí ha bombardeado masivamente Gaza, aunque allá están retenidos sus ciudadanos y algunos extranjeros: no han intentado negociar para salvar a nadie; les interesan poco sus ciudadanos. Los ucranianos intercambian soldados con los rusos.

El ejército israelí ha volado edificios porque en los sótanos había cuarteles de Hamas y túneles; luego también los había en escuelas y hospitales...

Los militares han sofocado violentamente las protestas en Israel y Cisjordania de palestinos e israelíes por los bombardeos en Gaza y funciona la censura regularmente. En esta operación especial militar el ejército ha matado al menos 29 periodistas de Gaza y derruido 50 sedes de medios; las autoridades israelíes han negado la entrada a la prensa extranjera a la Franja: hay cientos corresponsales de guerra esperando psra informar a los ciudadanos de sus países... En Ucrania han muerto 11 periodistas en año y medio de invasión (operación especial militar para Putin). De Ucrania nos llegan imágenes en tiempo real de operadores ucranianos contra soldados rusos, si bien demorados y deslocalizado por razones de oportunidad y seguridad para los soldados. Ninguna imagen de operaciones israelíes. Más de cuatro mil muertos palestinos en los bombardeos, hasta ahora. Los israelíes dicen que se sienten incomprendidos.

La finalidad de esta operación especial militar israelí ahora es destruir las dependencias de Hamas en Gaza y los túneles de Hamás, más túneles. ¿Entre las ruinas cómo localizan los túneles?

Imágenes nocturnas muestran como unidades del ejército israelí entraban con un bulldozer militar arrastrando una verja a la que no se le ve el final, le acompañaban dos unidades acorazadas del ejército: preparaban el camino a los soldados, por si hay minas, por si les están esperando... De momento están preparadas unidades acorazadas para entrar en la Franja de Gaza, que está delimitada con esas mismas verjas: Gaza es una cárcel a cielo abierto, dicen, herméticamente cerrada donde gobierna Hamás desde hace quince años. ¿Por qué no hay elecciones en Gaza?

Los israelíes dicen que les están esperando. ¿Y qué van a hacer los dos millones de palestinos sobrevivientes de los bombardeos? Ni comida, ni agua, ni servicios médicos... Ni negociaciones con la ONU.

¿Una gran marcha de acorazados en la Franja de Gaza qué van a hacer?

Del Holocausto de judíos, comunistas, homosexuales, republicanos españoles, polacos, etc. no había imágenes hasta que llegaron los aliados: fue encubierto por las autoridades nazis y los que callaron (a W. Pileki, sencillamente no le creyeron las atrocidades que relató). ¿El signo de los tiempos es que los ciudadanos del mundo y sus estados no somos capaces de detener un pogromo después de todo esto?