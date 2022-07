De los osos y el homo sapiens

Objetivo cumplido, Suecia y Finlandia estrechan el cerco de la OTAN a Rusia. La guerra de Ucrania entra en una fase distinta. La operativa militar rusa se ralentizara y se centrara más en el adversario real, el de toda la vida, EEUU y sus aliados atlánticos-occidentales y como a Europa la tiene al alcance de sus armas, tanto bélicas como estratégicas, esa guerra hibrida que se ha puesto de moda, me refiero al concepto claro, pues dejaran de causar muertos en Ucrania, solo los justos, porque si no no sería una guerra, y además siempre es un desprestigio, lo que se ha venido en llamar daños colaterales, ahora se dedicaran a que los africanos pasen hambre y los europeos frio. En vez de causar muerte y destrucción con misiles de última generación, se dedicaran a generar inflación, recesión, deflación, depresión e inestabilidad social. Un manicomio vamos. Que se maten entre ellos habrá pensado el zar Putin I de Rusia. Es como un asedio a la esperanza.

Aunque quizás EEUU ordene que, obtenido los nuevos aliados, se vaya dejando a los ucranianos, poco a poco casi sin que se note, a su libre albedrio, que eso de intervenir en terceros países también está muy feo, con lo cual podríamos ver una modificación del status territorial del Donbás en el que está región pase a formar parte de la Federación Rusa como invitada digamos. Dirán los estrategas rusos a los estrategas occidentales, vosotros ya tenéis Suecia y Finlandia, dejadnos el Donbás y pelillos a la mar, sobre todo sí este mar es el mar Negro. Suiza y Finlandia están en la sala de espera, veremos a ver que guerra brota como estrategia para que Rusia o China, vaya usted a saber, exijan contraprestaciones, porque claro China visto lo visto dirá que ya va siendo hora que les toque a ellos participar en este nuevo sistema de colonizar territorios, un quítate tú que me ponga yo y entonces este nuevo concepto de guerra hibrida pasara de utilizar el gas o los cereales y ralentizara la producción de los microchips y esas quincallas tecnológicas de la que tanto depende Europa de China.

Y tendremos gas, petróleo y cereales, pero seguiremos pasando frio y hambre, y habrá revueltas sociales, porque faltaran eso que se llama tierras raras, de la que se extraen los elementos para poner en marcha la industria nanotecnológica que ya ha transformado muchos sectores, como el aeroespacial, la energía, las tecnologías de la información, la medicina, la defensa nacional, el transporte y los alimentos. De los 118 elementos que componen la Tabla Periódica, 26 se obtienen en laboratorios y 90 constituyen todo lo que hay en el universo. En cuestión de investigación la UE va por detrás, bastante, de EE.UU y China y en la explotación y procesamiento de los recursos minerales, China es el mayor colonizador del planeta.

Dicho todo esto podemos concluir que la guerra seguirá siempre el mismo patrón, desde que el ser humano tuvo conocimiento, que para sobrevivir había que luchar, lo que ocurre es que actualmente el homo sapiens va camino de quedar reducido a un complejo sistema de algoritmos cuya secuencia se verá alterada en función de lo que eufemísticamente se conoce como globalización, geopolítica o cualquier palabreja al uso y ya no basta con cazar al oso, hay que conquistar todos los territorios dónde haya osos. Y cuando no quede ni territorios ni osos pues el Homo Sapiens se habrá extinguido.