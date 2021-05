Pablo Iglesias versus Yolanda Díaz

Son las dos personas, temas, acciones que hoy me han hecho pensar un poquito.

Leo un artículo de Jordi Amat (El ciclo de Pablo Iglesias) en el que hace un recorrido por su trayectoria profesional y política y en el que concluye que, de momento, “…ha prevalecido su faceta de activista sobre su faceta de político…” No quiero hacer leña del árbol caído ni puedo negar su preparación, muy por encima de la mayoría de los políticos que nos invaden (si, invaden) pero si quiero constatar que no ha sabido escuchar a sus compañeros de camino, ni las asonancias que se han ido produciendo desde el 15M: pérdida en las sucesivas elecciones, abandono de miembros relevantes y valiosos de su partido, incumplimiento de promesas de cambios políticos y sociales, menosprecio de los contrarios… Aunque está muy manida esta afirmación, pienso que su ego ha dominado sus acciones y le ha impedido conseguir algo que a esa mayoría a la que ilusionó, le hubiera gustado: gestionar de manera inteligente y generosa el activismo y la política.

Sé que es una tarea difícil, pero que tras leer el artículo que comparto “Vientos de cambio en Europa” de Yolanda Díaz, quiero pensar que es posible. Os invito a leerlo porque son muchas las cosas que destacaría de él como la constatación de que es un momento de cambio, de utilizar “…el idioma de la igualdad como motor de transformación, y de una nueva actitud ante el futuro…”

Me gusta cuando habla de negociar “…con la esperanza e implique en ese pacto a su juventud, a las mujeres, a la diversidad de los pueblos…”, me gusta cuando afirma que los proyectos que hasta ahora se habían construido en trono a fracturas históricas, conviertan este cambio no en una fractura, sino en un punto de inflexión y me gusta cuando habla de “… un proyecto colectivo en la vanguardia de un planeta verde, ecológico, que ya no teme al futuro, porque el futuro ya está aquí y nace de nuestras manos y nuestros corazones.”

Y finalmente, me gusta pensar que activismo, política, justicia, generosidad y amor, son compatibles. No puedo por menos que darle las gracias por esa forma de declarar sus intenciones, sobre todo, cuando su política, trayectoria y actuaciones como Ministra de Trabajo, avalan estas declaraciones.

Y ahora ya y como siempre, besos, ternura y derroche de amor para todos. Por una sociedad justa, digna y amorosa. Cada día con el corazón más abierto y el puño más cerrado.