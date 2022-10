Sanidad en Móstoles

En el mes de marzo tuve una operación de colon y tengo que decir que los sanitarios me trataron de forma ejemplar desde el cirujano hasta el último sanitario, pero no solo a mí sino a todos los enfermos con cariño y comprensión, pero los sanitarios estaban pendientes de si el próximo mes serían despedidos pues pude escuchar una conversación entre ellos en la cual decían que 200 de ellos iban a ser despedidos.

Y yo me pregunto con la escasez de personal sanitario que hay es indecente que nos digan que todo va bien cuando hay centros de salud cerrados, claro está que los señores y señoras que dictan las normas no tienen problema porque ellos se irán a la sanidad privada, eso si ellos velan por todos los madrileños, me gustaría que fuesen a un centro de salud y les dijeran que para que le vea la doctora de cabecera tiene que esperar de 4 a 6 días y una vez que le vea le mande al especialista entonces tendrá con suerte que esperar 6 meses, porque ellos no tienen que esperar como cualquiera me pregunto yo seguro que la cosa cambiaria.

Sra. Ayuso baje de la nube en la que parece estar porque Vd. Vive en otro mundo al decir que en Madrid todos somos iguales si lo cree así valla a las colas del hambre que son unas pocas y hágase una foto con esa pobre gente, seguro que no va por que le dirían más de cuatro cosas, o sus amigos que dicen que no ven pobres en Madrid, señor mío cómprese unas gafas.

Sra. Ayuso en vez de construir un hospital que no sirve para nada (ese hospital iba a ser referente mundial jaja), y costó una millonada porque no destinó a la sanidad pública y pagar a los sanitarios como es debido (claro Vd. en ese sentido no tiene problemas no es así) Vd., que dice velar por los madrileños

Solo sirve para leer porque cuando habla sin papeles se mete en esa charca de ranas (creo que le suena verdad), Vd. Esta ahí por sus amigos de extrema derecha.

Su política es la confrontación con el gobierno central, bajada de impuestos tomarse unas cañas de cerveza y un bocadillo de calamares (es patético) y a eso le llama libertad, claro está que la persona que le escribe los discursos todo está bien ya que conducir borracho o empujando a periodistas eso es normal.

Verá, yo por mi edad he visto políticos subir como Vd. Subir como la espuma y luego caer como el plomo. TOME NOTA DE ELLO.