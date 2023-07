Seguiré votando, manque...

Cada vez que hay elecciones , mi memoria me recuerda mis principios desde la juventud y que más o menos dicen: Busco país, sin himnos ni banderas; donde vivir y morir dignamente; donde cada uno pueda ser lo que quiera y nadie lo impida y fuerce a ser lo que no quiere; donde el dinero sólo sea moneda de intercambio .

He votado en todas las elecciones, escogiendo la propuesta que más se ha acercado a esta utopía. He votado deseando que mi votado me represente en el foro que se elige y conjuntamente con los otros busquen y decidan sobre el bien de todos. Otra utopía.

He votado, consciente que es para un periodo de tiempo más corto de lo que parece o se cree y que el concepto de “ganar” es una aberración que refleja el infantilismo político.

Seguiré votando.