El valor del voto de “los míos” y “de los otros”

Ojalá, tome la forma que tome, el próximo Gobierno sepa ser la casa de TODOS los que necesiten del ESTADO, para que todo sea más justo con TODOS.

Yo, personalmente, estoy contento con el resultado que las urnas arrojaron. Pero, ahora, esperemos que esta democracia “a la española” nuestra y sus procedimientos hagan el resto. Ojalá todos colaboremos por el bien de todos.

El resultado me parece justo, porque es el que arrojan las urnas. También lo hubiera sido con una victoria aplastante del PSOE o del PP. Recordemos que en democracia no se elige a los mejores moralmente ni a los más inteligentes ni a los más capacitados; en democracia se elige SÓLO a los que prefiere LA MAYORÍA en ese momento. La fiesta de la democracia consiste en aceptar con agrado (no voy a pedir alegría) lo que la mayoría quiso. En este caso, se hace en dos fases: la primera, elegir el Parlamento, eso ya está hecho; ahora falta la segunda, que el Parlamento elija presidente y éste designe Gobierno.

No creo que sea verdad eso que tanto oímos ahora de que el próximo Gobierno esté en manos de comunistas, independentistas, Bildu o fascistas; está en manos de la mayoría que salió ayer de las urnas y esa mayoría incluye también a las mayorías que salieron de las urnas en Cataluña y el País Vasco, porque son una gran parte de España. Entiendo que haya gente a la que esos partidos no les gusten. Quizás debieran ser sinceros y pedir un referéndum para “echar” de España a esos partidos o a esos territorios “que votan tan mal” y que se quede sólo la España que les gusta a ellos. Es otra opción (que a mí me desagradaría muchísimo), pero me parece más leal por su parte, más sincera, plantearla así que estar discutiéndoles continuamente a esas partes de España las cosas tan malas que eligen. Mientras tanto, ellos son españoles de pleno derecho, ¿cómo les vamos a impedir que voten para elegir al presidente?

En estas elecciones, como en todas, hablamos de la España que quieren los españoles. Quizás haya que repetir elecciones y salga otro resultado; pero que sea por lo que dicen las urnas, no porque el voto de unos españoles valga más que el de otros. Porque, si entendemos la política como que “el voto de los míos vale más que el de los otros”, entonces yo tengo derecho a decir también que a mí tampoco me gusta nada lo que votan algunos, y por ese camino no terminaríamos nunca. Yo acepto como legales a los partidos que menos me gustan y, por tanto, sus votos los acepto también y los considero tan válidos como los míos.

Eso es la democracia, no la que vale sólo cuando los resultados me gustan. E insisto, creo que muy posiblemente vayamos a repetición de elecciones y el resultado de esa repetición no me guste, pero lo aceptaré sin aludir a correos, calores o fascistas, porque ésas no serían más que excusas de mal perdedor.