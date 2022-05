Quién o qué es Vox

Es necesario que todo el mundo sepa que representa VOX. Pero para ello, tengo que explicar primero quien es el autor de este artículo, Algo que ya expliqué en algún libro escrito y editado.

Nací en Madrid de padre franquista y falangista y una madre que nada tenia que ver con esa ideología. Pero se casó con mi padre con el uniforme de Falange impuesto contra toda mi familia materna que eran lo que antes se llamaba liberales, que nada tienen que ver con los liberales actuales. Era el machismo imperante. Me crie en el Valle de Mena y las Encartaciones vascas en donde mi familia materna tenía un caserío grande en el Valle donde verdaderamente viví mis mejores momentos al ser la vida de caserío algo maravilloso para un niño y adolescente. Un primo me hizo del Athletic y despues me case con una guipuzcoana de 8 apellidos vascos del Goierri. Por lo tanto, he vivido entre Madrid, donde trabaje 45 años en la aviación de este pais y Euskadi donde hasta nacieron mis hijas. Incluso pasando un pequeño tiempo en la ikastola para que les sonara bien el euskera. ¿Vida curiosa verdad?

Con mi padre guardo aun el pequeño trauma o recuerdo de que nunca pude hablar con el de casi nada. Con mi tercera edad ya he vencido ese trauma, obviamente. Yo no estaba de acuerdo con su modo de pensar, aunque era un adolescente, pero ya sabía lo que era la posguerra de cebarse en el vencido. Cualquier conversación con él se enmarcaba en un odio al rojo, Esas cosas a un chaval le impresionan, o a mí, quiza. Tambien por pasar casi medio año en el Valle o en Bizkaia con gente que pensaban de otra forma, aunque no hablaban de casi nada. Allí se trabajaba el campo, la trilla, la siega, recoger patatas, manzanas, hacer la cena en la lumbre del caserío con mi abuela y toda la familia, cenando chistorra o un caldo buenismo. O comer la liebre que habían cazado mis tíos por la mañana. O la leche recién ordeñada. Pero en Madrid discutía con mi padre hasta que murió, nada menos, en los años 90 odiando al que pensaba distinto Hasta con problemas con mi mujer porque era vasca. Mi madre sufrió mucho por esa situación porque conforme fui mayor ya no callaba cada día que hablábamos de cualquier cosa. Yo quería mucho a la asistenta que ayudaba a mi madre, pero tenia que comer en la cocina y mi madre le hacia comidas ricas para su marido porque estaba en la cárcel. Puede que muriera en la cárcel. Era rojo. Pero si venia mi padre hablaba lo justo con ella. Poco menos que el saludo.

En Euskadi conocí los peores años de ETA. Y me enfrenté a mi manera con ellos porque nunca estuve de acuerdo. A mi manera de escritor aficionado, pero con cartas a periódicos vascos, incluso a Egin, aquella nunca se publico lógicamente. Pero siempre tuve un calor en mi discurso. Nadie me amenazo nunca y con mis suegros jamás tuvimos una discusión. Mi suegro fue gudari padeciendo cárcel, pero nunca quiso hablar de ello. No le conocí el odio que conocí en mi padre. Quería pasar página y olvidar. Y en la familia euskaldún que sabían que yo no era nacionalista de nadie, nunca tuve un problema. Es curioso que en aquellos momentos tan duros de los años 80 y 90 había que callar en el bar cuando sabias que entraba alguno de HB. Ahora pasa en Madrid cuando estás hablando de algún tema politico y entra alguien del PP/VOX. Se cambia de conversación si estabas criticando algo de su proceder. Todo es asi de triste en España, pero allí se trata de corregir. Hay pasos muy positivos con un gobierno de Urkullu que me merece mucho respeto.

Hay que decir que, en mi trabajo, una gran empresa pública, pero con un 90% de personal “del régimen” yo tampoco podía hablar con casi nadie porque se podría enrarecer el ambiente y no merecía la pena. Una grandísima mayoría era, yo diría que de VOX mas que del PP de hace años. Allí había una lista de empleados que habían nacido en Euskadi. ¿Para qué? Solo por ser vasco eras sospechoso. Algún compañero en charlas posibles me llego a comentar que eso de votar todos, estábamos en la transición, era absurdo. Solo tenemos que votar los que sabemos lo que votamos, decía. Hace unos pocos meses otro compañero ya jubilado ambos, en una RS, me llamo proetarra sin venir a cuento. Decía que nunca condene a ETA, como si cuando te levantas fuera lo primero que tenías que hacer. .

La gente de VOX son los que siguen odiando como mi padre lo hacía. Porque ellos son de un partido politico que nada tiene que ver con su ideología en Europa porque aquí hubo una guerra civil que ellos hubieran apoyado, porque entonces muchos ni habrían nacido. Ellos mas que de derechas son ultranacionalistas, como podrían ser los de HB/ETA en su día, pero con colores distintos de su bandera. Pero un nacionalismo franquista en donde el obrero rojo, normalmente, era despreciable y con ideas marcadas por el dictador apoyado por una Iglesia decimonónica que aún sigue. Y su nacionalismo es excluyente porque no aceptan lo vasco ni lo catalan. Si gobernaran un día será una desgracia para España por ese tema. Su ideología no es comparable con Le Pen, por ejemplo, porque aquí se añade la banderita siempre con un revanchismo hacia esos años que nada pasaba, y ellos no olvidaban el 39. No hay mas que oir a sus componentes con odio a casi todo, a niños abandonados por ser extranjeros, a homosexuales, a improductivos, a catalanes y vascos…. A casi 26 millones de españoles que no son de sus ideas. Con propuestas de eliminar a partidos nacionalistas, de salir de Europa o de la OMS. Nunca votaran que si a nada y no hay que mirar más que el historial del Congreso. Un peligro nacional porque vinieron a cargarse la democracia. Como cualquier partido europeo de extrema derecha, pero con una diferencia: La guerra civil que derroto al comunismo. Su obsesión.