Garzón lamenta la ruptura de Errejón: "Cuando crece la extrema derecha, lo importante es sumar y no dividir"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha lamentado este martes en el Congreso la decisión de Íñigo Errejón de aliarse con la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, sin haber avisado previamente a las direcciones de su partido, Podemos, ni de la propia IU, con quien negociaban una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid. "Cuando crece la extrema derecha radical, lo importante es sumar y no dividir", ha apuntado Garzón en declaraciones a los periodistas.

"Errejón se equivoca", ha apuntado el líder de IU. "Le tengo gran estima intelectual, pero se ha equivocado", ha insistido. Garzón ha pedido "respetar" la decisión de su ya excompañero de escaño y ha llamado "a la responsabilidad para construir la unidad más grande posible".

"No tiramos la toalla, pero es más difícil", ha reconocido sobre la posibilidad de reconducir la situación tras la ruptura en Podemos. Una crisis que no ha querido valorar: "Nos mantenemos al margen de una disputa interna de un aliado y cuyo proceso afecta a toda la izquierda. Lo importante es mantener la responsabilidad y la calma. Hablar como personas maduras para ser capaces de frenar a la extrema derecha radical", ha sostenido.

En este contexto, Garzón ha criticado el movimiento de Errejón. "En un momento en el que crece la extrema derecha radical, lo importante es sumar y no dividir". Y ha insistido: "Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para lograr la unidad".

Garzón ha comparado lo ocurrido con Errejón y la reciente dimisión de Gaspar Llamazares, que iba a ser el candidato de IU en Asturias. "Se parece mucho. Son procesos muy similares. Hay gente que no está cómoda e inicia experiencias individuales o con otra gente. Lo que hemos dicho es que no se puede estar a la vez en dos partidos".

El líder de IU ha negado que se haya amenazado con intervenir la federación asturiana". "Era un problema con personas concretas", ha remarcado.

"Las divisiones atomizan a las clases populares"

Errejón anunció el lunes su renuncia al acta de diputado, después de varias peticiones recibidas por la dirección de Podemos. Su sustituta en el Congreso, por turno, será la dirigente de IU Madrid Sol Sánchez, y con quien estaba llamado precisamente a compartir lista electoral el próximo mes de mayo.

Dicha candidatura unitaria está ahora mismo más que en el aire. Desde la dirección de Podemos sostienen que es imposible, mientras desde el entorno de Errejón confían en retomar las relaciones en las próximas semanas. Y desde IU se apela a recuperar la unidad "de la izquierda" para evitar "la atomización de las clases populares y trabajadora".

Alberto Garzón, Sol Sánchez y Yolanda Díaz. EFE

Así lo ha expresado Sol Sánchez en su regreso al Congreso, este martes. La que fuera diputada junto a Garzón en la legislatura corta de 2016 ha sustituido a Errejón menos de 24 horas después de la renuncia de este y ante la inminencia de una importante votación en el Parlamento, que debate ocho reales decretos del Gobierno.

Sánchez, en declaraciones a los medios, ha reconocido "cierta prisa" en el relevo y ha justificado el que será, otra vez, un corto paso por el Congreso en el cumplimiento de sus compromisos.

La diputada madrileña ha asegurado que no se va a meter "en las cuestiones internas de otro partido", aunque ha esperado "que esos problemas se diriman cuanto antes". "No benefician ni al espacio de la izquierda ni a las clases populares", ha sostenido.

Sánchez ha asegurado que ella será "la cabeza de lista de IU a la Asamblea de Madrid" y que su organización "no ha roto ningún preacuerdo", sino que este "no ha pasado a la fase siguiente porque no se dan las condiciones" tras la dimisión de Errejón.

Su papel, ha señalado, será ser "aglutinador de la izquierda y lograr las candidaturas lo más amplia posibles". "Vamos a hablar con todos los actores, empezando por Podemos", ha apuntado, sin descartar a Más Madrid.

"IU tiene claro es que la gente espera respuestas a sus problemas diarios. En la Comunidad de Madrid la gente necesita saber que sus centros de salud van a estar abiertos y que el tren va a funcionar".

"Vamos a trabajar para que haya una candidatura de izquierdas lo más amplia posible", ha zanjado, para evitar "las divisiones que atomizan a la izquierda y a las clases populares".

Reubicación de diputados

La renuncia de Íñigo Errejón a su escaño y la entrada de Sol Sánchez en el Congreso ha propiciado una nueva recolocación de los asientos que los diputados de Unidos Podemos ocupan en el hemiciclo, y que ya han comunicado a la Mesa de la Cámara Baja.

Aunque la toma de posesión aún no se ha producido, el grupo parlamentario ya le ha asignado un escaño junto al resto de diputados de IU en la última fila del hemiciclo, un asiento que antes ocupaba la diputada Sara Carreño que ha sido trasladada unos puestos en esa misma hilera, según puede verse ya en la página web del Congreso y recoge la agencia Efe.

Otros diputados también han sido recolocados tras la marcha de Errejón, que hasta ahora se sentaba en el hemiciclo en tercera fila al lado del coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

Ese escaño lo ocupará ahora la diputada y portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, y a su derecha se sentará el responsable de Internacional y candidato a las elecciones europeas, Pablo Bustinduy, que baja de la cuarta a la tercera fila.

Carolina Bescansa también cambia de sitio, sigue en la cuarta fila del hemiciclo pero se mueve al escaño contiguo al que ocupaba -el que tenía Bustinduy-, y en su anterior asiento estará ahora la responsable de feminismos de Podemos, la diputada Sofía Castañón, que antes se sentaba en la quinta fila.

El anterior escaño de Castañón se ha asignado al diputado Juan Antonio Delgado, que baja del gallinero.