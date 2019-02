Arrimadas será candidata al Congreso: "Voy a dejarme la piel para que Rivera sea presidente del Gobierno"

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que dará el salto a la política nacional al concurrir a las elecciones generales del próximo 28 de abril como número uno de Cs por Barcelona.

Arrimadas ha realizado este anuncio en un acto público celebrado en la plaza de la Villa en Madrid ante la presencia del presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

En su intervención, la líder de la oposición en Cataluña ha afirmado que su vida ha estado marcada por decisiones "difíciles", pero que siempre ha optado por dar un paso al frente, por lo que ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias de CS como número uno de Barcelona para las próximas elecciones generales.

"Tengo la responsabilidad de seguir defendiendo a los constitucionalistas catalanes, y como estamos ante un momento dramático y ante un reto histórico voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente de España", ha señalado Arrimadas en su intervención, en la que ha resaltado que la libertad y la convivencia sólo llegará a Cataluña si gobierna su partido con Rivera como presidente.

"Lo dije en la campaña de Cataluña: podemos ganar y reventamos las urnas con ilusión. También lo dije en Andalucía: podemos hacer historia y conseguimos el cambio. Cs es el partido que convierte en realidad lo que parece imposible", declaró.

Durante su intervención, Arrimadas ha lanzado duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez: "El Gobierno de España nos ha vendido como un botín al nacionalismo y por eso tenemos un separatismo descontrolado en Cataluña: cierran el Parlament, cortan las calles... Nuestro país no se merece esto".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "ha vuelto a mentir de nuevo" al volver a pactar con los partidos nacionalistas y con aquellos que "han roto este país y quieren dejar de ser españoles".

En su intervención ha criticado que el Ejecutivo socialista tachara de "provocación" su visita a Amer (Girona), el pueblo natal de Carles Puigdemont, y no se pronunciara sobre lo que hicieron posteriormente algunos vecinos independentistas, que limpiaron con lejía la zona en la que los representantes y simpatizantes de Cs se habían concentrado.

"Tenemos que acabar con un Gobierno que confunde Cataluña con el separatismo", ha indicado Arrimadas, quien ha indicado que no quiere "cuatro años más de Sánchez con los separatistas y de negro futuro para los demócratas de este país".

"Es el momento de luchar por la España que nos merecemos y de tener un Gobierno liderado por Cs, un partido limpio que sabe distinguir a Torra y Puigdemont del resto de Cataluña", ha indicado Arrimadas.

La líder de Cs ha resaltado que es un "enorme privilegio" para ella liderar este partido en Cataluña, algo que "no es fácil", pero, a su juicio, es la formación política que "no abandona a los que no tienen voz".

RIVERA A ARRIMADAS: "JUNTOS VAMOS A GANAR".

Por su parte, Rivera ha iniciado su intervención, refiriéndose al anuncio de Arrimadas, a la que ha se ha referido como "compañera, amiga y la mujer más valiente y preparada de la política española" y ha asegurado que no podría tener una "socia y aliada mejor" para ganar las elecciones generales.

"Juntos vamos a ganar y España tendrá un Gobierno de Ciudadanos", ha subrayado Rivera, quien ha añadido que el anuncio de Arrimadas quiere decir que su partido "va a por todas".

"Queremos gobernar España, queremos ganar a Sánchez y enviarle a la oposición, ahora o nunca, no se puede tener otros cuatro años más con Pablo Iglesias haciendo los presupuestos y con Torra diciendo lo que tiene que ser España, eso se tiene que acabar el 28 de abril llenando y reventando las urnas de votos naranjas y enviando a Sánchez a la oposición", ha señalado el líder de Cs.

Tras resaltar hacer un llamamiento a los votantes "decepcionados" de PP y PSOE para que respalden Cs con su voto, Rivera ha defendido una España "en la que caben todos", menos los que dan un golpe de Estado o los corruptos.

"Frente a un PSOE podemizado y sectario, diálogo entre ciudadanos que respetan la ley y los que queremos lo mejor para este país", ha afirmado Rivera, quien ha asegurado que combatirá políticamente a aquellos que quieren saltarse las leyes.

"Nadie se imagina a Inés y a mí negociando los indultos a los que dan un golpe de Estado, sí se imaginan a Sánchez y Calvo haciéndolo, nunca vamos a saltarnos la justicia", ha señalado el líder de Cs, quien ha resaltado que su partido liderará la alternativa al "sanchismo" sin "pisotear" la Constitución.

"Vamos a hacer el Gobierno de los mejores y de los valientes, vamos a ser la casa común del constitucialismo del siglo XXI, un lugar común sin etiquetas, se acabaron las dos Españas, la tercera está aquí, la que se da la mano", ha señalado.

Por último, Rivera ha indicado que no solo Arrimadas se sumará a la candidatura de Cs, sino "más gente con procedencia diversa y con defensa de valores constitucionales". "Quiero ser presidente no para ostentar el cargo, sino para que el poder cambie a este país, no me importa el cargo no tengo un manual de resistencia", ha concluido.