Bélgica suspende la cooperación con las escuelas palestinas por honrar a terroristas

Bélgica ha decidido suspender su cooperación con el ministerio de Educación palestino mientras escuelas en este territorio lleven el nombre de terroristas, según publica hoy el diario belga "L'Avenir".

El año pasado una escuela cuya construcción había sido financiada por Bélgica cambió su nombre por el de Dalal Mughrabi, una militante palestina que en 1978 participó en una toma de rehenes en un autobús que costó la vida a 38 israelíes.

Bélgica inició los trámites con las autoridades palestinas para anular el cambio porque no podía aceptar que se "honrase" así a "terroristas", según señala la agencia local "Belga", pero el cambio no solo no se realizó sino que el nombre de Mughrabi se atribuyó a otros dos establecimientos, en este caso no financiados por Bélgica.

En consecuencia, el Gobierno ha decidido suspender el presupuesto que destina a la construcción de escuelas en Palestina, si bien seguirá contribuyendo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), señala el mismo medio.

La cooperación en la zona se mantiene en todas las otras áreas dónde ya existe, como la mejora de los derechos humanos, el desarrollo del sector privado o el emprendimiento digital.