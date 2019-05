Borrell dice que subir el presupuesto de la UE al 2% del PIB es "hablar por hablar" pese a que está en su programa

Izaskun Bilbao (Coalición por una Europa Solidaria-PNV) dijo este miércoles en el debate de TVE con los candidatos a las europeas que quieren que "el presupuesto de la UE llegue al 2% del PIB europeo". La propuesta supone duplicar las cifras actuales. La última idea que se maneja en Bruselas es que sea del 1,11%, mientras que el Parlamento Europeo ha reclamado esta legislatura llegar al 1,3 %.

En ese momento, el candidato socialista, Josep Borrell, saltó con vehemencia: "A mí me gustaría que me dijeran no sólo lo que proponen sino cómo pretenden conseguirlo. ¿Y cómo piensa usted que va a conseguir pasar del 1% al 2%?"

"La pregunta es cómo piensa usted en por las actuales negociaciones se puede pasar del 1 al 2. Para eso hace falta la unanimidad de todos los estados. ¿Cree usted que lo que se va a conseguir?", insistía Borrell. Y replicaba Bilbao: "Pues por eso vamos a trabajar. ¿España estaría de acuerdo?"

"¿Al 2%? No en este momento", contestó el ministro de Exteriores en funciones: "No hay ningún país europeo que piense pasar al 2% en este momento. Es que hablamos por hablar, hablamos por hablar".

Sin embargo, en el programa electoral del PSOE a las europeas 2019 se recoge la misma propuesta que defendió la eurodiputada del PNV. Dice así:

"La UE no puede proclamar grandes objetivos de política social cuando se limita a gestionar un presupuesto del 1% del PIB europeo. Sin la capacidad para financiar dichos objetivos se puede crear frustración y desafección entre nuestros ciudadanos, por lo que es preciso aumentar su dotación considerablemente. Para poder disponer de los recursos necesarios que exige el pilar social que impulsaremos, es necesario dotar a la UE de un presupuesto adecuado, del 2 por ciento del PIB europeo".

La propuesta de la Coalición por una Europa Solidaria, según aparece en el programa, es así: