La CE advierte que los aranceles de EEUU a los automóviles de la UE violaría las normas de OMC

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Jyrki Katainen advirtió hoy de que la imposición de aranceles a la importación de automóviles y sus piezas, que estudia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, violaría las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Katainen dijo en rueda de prensa que ha leído las declaraciones de Trump y aunque prefirió mostrarse cauto, advirtió de que "si ahora Estados Unidos sube unilateralmente las tarifas a los automóviles iría contra la OMC" ya que "es difícil imaginar" que esas importaciones estén creando "una amenaza a la seguridad nacional".

Admitió que es "difícil saber" qué hay detrás del último anuncio de Trump y prefirió "no comentar mucho".

No obstante, reconoció que la CE "no sabe" si esa amenaza complicará las conversaciones con Washington en relación con los aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio y subrayó que en todo caso "no lo espera".

"Solo esperamos encontrar una solución justa y adecuada a los principios y acuerdos de la OMC. Creo que la podemos encontrar pero no sé lo rápido" que ocurrirá, añadió.

Katainen subrayó además que si EE.UU. mantiene una exención permanente a los aranceles al aluminio y al acero, lo que sería "la única decisión justa y natural, la CE "estaría lista para negociar la mejora del entorno comercial".

El 1 de junio vence la 'prórroga' que Trump concedió a la UE para no aplicar a las exportaciones europeas de acero y aluminio una subida punitiva de aranceles.

El presidente de EE.UU. ordenó el miércoles al Departamento de Comercio el inicio de una investigación para determinar la necesidad de imponer aranceles a la importación de automóviles y sus piezas.

El mayor exportador de automóviles a EE.UU. es México, seguido de Canadá, Japón, Alemania y Corea del Sur, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.