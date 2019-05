Carmena a quienes le critican por sus 75 años: "Qué tontos sois, qué bobos sois"

Desde la Plaza Roja de Vallecas y junto al candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha terminado el acto de fin de campaña entregando su tiempo a la ciudad. "Es mi regalo de vida para vosotros", ha señalado.

"Frente a los que quieren fronteras porque no quieren ni viejos ni homosexuales, nosotros no queremos fronteras en esta ciudad a la que queremos amar, disfrutar, y que no podemos consentir que nos la arrebaten y destrocen", ha defendido, tras criticar el "pavoneo y las inauguraciones falsas" de otros.